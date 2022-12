«La Presse» défend son travail journalistique au procès intenté par Steve Bolton

En défense au procès en diffamation intenté par le chorégraphe québécois Steve Bolton, La Presse soutient qu’elle n’a pas tout écrit dans son article : d’autres comportements reprochés ont été écartés, notamment parce que les journalistes ont jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de témoignages pour les inclure.

Avec cet argument, le quotidien et ses deux journalistes poursuivies cherchent à démontrer que ce qui a été rapporté dans leur article était solide — et que ce qui ne respectait pas leurs normes journalistiques avait été écarté.

L’article qui est à l’origine de cette poursuite de Steve Bolton date de décembre 2017. Il rapportait qu’une vingtaine de plaintes avaient été déposées auprès de l’Union des artistes (UDA) contre le chorégraphe. Celles-ci contenaient des allégations allant de la violence verbale et physique à des conditions de travail intenables et de l’abus de pouvoir, peut-on lire dans le reportage. On pouvait aussi y apprendre que l’UDA s’était dite « extrêmement inquiète », et indiquait à l’époque qu’elle comptait exercer une « vigie accrue » à son endroit.

Le chorégraphe estime que la parution de cet article, qu’il qualifie de « diffamatoire », a nui à sa réputation et à sa carrière et lui a fait perdre de nombreux contrats.

Il réclame plus de 265 000 $ à La Presse et aux deux journalistes d’enquête Katia Gagnon et Stéphanie Vallet, cette dernière travaillant maintenant pour Le Devoir.

Pourquoi certains comportements reprochés au chorégraphe — et relatés aux journalistes — n’ont pas été inclus dans le reportage ?

Parce que selon les règles que La Presse s’est elle-même données, il devait y avoir « un grand nombre de cas » avant de rapporter une catégorie d’inconduites, a expliqué Katia Gagnon, qui poursuivait son témoignage lundi matin au palais de justice de Montréal.

Or, les journalistes n’en avaient récolté que deux ou trois dans une catégorie spécifique, ce qui n’était pas suffisant à leurs yeux pour les inclure dans l’article, a-t-elle expliqué.

Le reportage s’est donc concentré sur les allégations d’abus verbaux, de crises de colère et d’abus de pouvoir, des comportements dénoncés par plusieurs personnes.

M. Bolton reproche aussi aux journalistes de ne pas avoir rapporté dans l’article certains témoignages qui étaient en sa faveur.

Mme Gagnon a notamment expliqué en avoir écarté un parce que la femme qui était prête à donner sa version réclamait l’anonymat. Selon les règles journalistiques, l’anonymat dans un article ne peut être accordé que dans certaines circonstances, par exemple, lorsque la personne craint des représailles ou de perdre son emploi — ce qui n’était pas son cas, et est donc la raison pour laquelle son récit n’a pas été inclus.

Mme Gagnon a aussi précisé que l’article donnait une place importante à la version de M. Bolton : « le tiers », a-t-elle soutenu.