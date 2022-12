En attente d’une sentence pour des ados qui se sont inspirés de la tuerie de Columbine

Un rapport présentenciel recommande une peine d’absolution inconditionnelle pour deux adolescents qui avaient participé à un échange visant à mettre le feu à leur école secondaire et à tirer sur leurs camarades de classe, inspirés par la tragédie de Columbine aux États-Unis.

Quatre jeunes, dont l’identité est protégée par la Loi sur la protection de la jeunesse, ont échangé en juin 2021 des messages qui ont été présentés en preuve plus tôt cet automne, tel que rapporté alors par le quotidien La Presse. Selon l’article, les jeunes souhaitaient « faire l’histoire » et évoquaient des « blessures de projectiles ». Un plan détaillé minute par minute indiquait qu’ils allaient mettre le feu à l’école puis tirer sur les élèves à leur sortie pendant qu’ils faisaient jouer de la musique à tue-tête. Un jeune en particulier était visé.

Deux des adolescents ont plaidé coupable dès le départ et écopé de peines respectives de 12 et de 15 mois de probations en mai dernier. Les deux autres, qui avaient plaidé non-coupables, ont changé de plaidoyer en septembre dernier, à quelques jours du procès. Ils ont plaidé coupables à des accusations de menaces de mettre le feu à l’école et de menaces de lésions, mais le chef d’accusation pour menaces de mort à l’encontre d’un jeune qui était visé dans le plan a été abandonné.

Ces deux jeunes étaient de retour à la Chambre de la jeunesse de Montréal vendredi pour les représentations sur sentence. Leurs parents, tout comme la défense, ont indiqué au juge Paul Gzrela que jamais les jeunes n’avaient eu l’intention de mettre ce plan en action. Les deux accusés n’auraient par ailleurs pas participé activement aux échanges.

Des jeunes « empathiques »

Le rapport présentenciel, rédigé par une experte et présenté devant le juge vendredi, abonde dans le même sens.

« Je pense qu’il est assez clair qu’il n’y avait pas de réelle intention derrière ces menaces-là, derrière cette discussion-là qui se devait être une discussion privée », a résumé la rédactrice du rapport, Laurence André-Olivier. Ce sont des jeunes qui se sont montrés choqués et honteux d’apprendre que la conversation avait été exposée. Ils n’avaient jamais eu l’intention que ces propos soient divulgués et ils n’ont jamais eu l’intention de blesser quiconque, et ça, c’est ressorti à plusieurs reprises tout au long de l’évaluation. »

Selon elle, les jeunes étaient « très empathiques » et « assumaient leur part de responsabilité ». Considérant toutes ces observations, elle recommande une absolution sans condition pour les deux adolescents. « La recommandation que je vous offre aujourd’hui, c’est celle qui faisait le plus de sens au plan clinique et au plan de la réadaptation », a expliqué Mme André-Olivier, qui précise que le fait « d’encarcaner un jeune dans un profil de délinquance » peut avoir des impacts négatifs.

Les avocats de la défense estiment également que les jeunes ont déjà suffisamment été punis par le processus judiciaire et espèrent « limiter les dégâts ».

« Je voudrais juste mettre l’[accent] sur la conclusion [du rapport] qui va dire que non seulement les conditions ne sont pas nécessaires, mais qu’au surplus, elles sont nuisibles », a indiqué dans son plaidoyer Me Christine Brosseau, l’avocate de la jeune coaccusée. « Ce n’est pas le but de la justice pénale pour adolescent de nuire aux projets d’avenir des jeunes », a-t-elle ajouté.

La faute « des adultes »

Parlant haut et fort, pointant du doigt et frappant sur son bureau pour marquer son point, l’avocat du deuxième jeune, Me Hugues Surprenant, a pour sa part plaidé que « les adultes ont échappé la balle » dans toute cette histoire, qui ne serait qu’un grand malentendu. « Il y a des adultes qui n’ont pas fait leur job pour protéger ces enfants », a-t-il martelé.

En « détresse », l’une des quatre co-accusée avait demandé de l’aide, 90 jours après l’échange sur le plan. C’est à ce moment qu’elle a fait part de celui-ci. Or, selon l’avocat, la réponse a été inadéquate. « Quand des adultes ont entendu [l’adolescente] leur dire « j’ai besoin d’aide », on a appelé la police. Et la police a vu ça et elle s’est dit : « c’est un complot, c’est une tentative de meurtre de masse » et on les arrête pour ça. Et là, on va les interroger. Et ils vont tous dire : « voyons donc, je ne ferais jamais ça ! »

Il estime que toute cette histoire est « surréaliste ». « [Mon client] aimerait que le juge comprenne qu’il n’y avait pas d’intention, il ne voulait […] faire de torts à personne, ce sont des ados qui se parlent de ceci et de cela, qui ont vu Columbine », lançant au détour une attaque en règle contre le professeur qui a montré ce documentaire en classe pour faire de la sensibilisation, alors que les jeunes n’avaient que 14 ans.

Il a également visé les parents de la victime qui avait été ciblée dans le plan, présent dans la salle, affirmant que ceux-ci, laissé dans le « vide » sans possibilité d’échanger avec les autres parties pendant les procédures qui durent depuis plus de 15 mois, ont « vagué dans 15 mois de procédures en nourrissant au contraire leur cancer et leur ressentiment envers des personnes qui ne leur voulaient pas de mal pantoute. »

Des parents blessés

Les parents du jeune homme avaient plus tôt exprimé les nombreux impacts que ces menaces avaient eus sur leur garçon et leur famille : l’anxiété, l’hypervigilance, les thérapies, des congés de maladie pour les parents, des mauvaises notes à l’école pour la victime. Ce qui les blesse le plus, ont-ils exprimé, c’est le manque de considération des coaccusés, qui, selon eux, « ne prennent pas ça au sérieux ». Dans un poignant témoignage, la mère a demandé une lettre d’excuses pour son fils.

Les parents des coaccusés ont également exprimé leur désarroi devant l’ampleur qu’avait pris la situation. « À travers ces longs mois, et aujourd’hui encore, nous avons eu accès à des manifestations de grandes souffrances chez toutes les parties impliquées dans cette cause, a plaidé la mère d’une des coaccusées. Je me suis souvent dit que ça n’aurait pas dû être ainsi, si extrême. »

« Encore aujourd’hui, je m’explique mal que cette situation se soit emballée de la sorte, a-t-elle ajouté. Certaines modalités du déroulement des causes judiciaires sont sans doute fort utiles dans des circonstances où elles s’avèrent nécessaires. En d’autres circonstances, comme ici, il me semble qu’elles peuvent également nuire et contribuer à engendrer davantage de souffrance et de hargne. C’est d’une grande tristesse et c’est très violent comme processus. »

La Couronne rendra son plaidoyer par écrit dans les prochaines semaines et les parties seront de retour devant le juge Gzrela le 24 mars pour le prononcé de la sentence.