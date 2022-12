Le journalisme d’enquête défendu au procès en diffamation de Steve Bolton

Appels, multiples entrevues, obtention de documents médicaux et corroboration : une journaliste d’enquête du quotidien La Presse a relaté vendredi avec maints détails toutes les démarches effectuées par son équipe avant de publier un article relatant des plaintes contre le chorégraphe québécois Steve Bolton, un reportage pour lequel il poursuit en diffamation.

Le procès de cette action de plus de 265 000 $ en dommages contre le quotidien et deux de ses journalistes se déroule actuellement au palais de justice de Montréal.

L’article en question date de décembre 2017 : il rapportait qu’une vingtaine de plaintes avaient été déposées auprès de l’Union des artistes (UDA) contre Steve Bolton. Celles-ci contenaient des allégations allant de la violence verbale et physique à des conditions de travail intenables et de l’abus de pouvoir, peut-on lire dans le reportage. On pouvait aussi y apprendre que les allégations avaient été jugées sérieuses par l’UDA, qui indiquait à l’époque qu’elle comptait exercer une « vigie accrue » à son endroit.

Le chorégraphe estime que la parution de cet article a nui à sa réputation et à sa carrière, et lui a fait perdre de nombreux contrats.

Normes strictes

Il reproche plusieurs fautes aux journalistes — Katia Gagnon et Stéphanie Vallet, cette dernière travaille désormais au Devoir — notamment d’avoir utilisé des renseignements « de façon trompeuse » et sans mise en contexte. Elles ont écarté des témoignages qui lui étaient favorables afin de privilégier ceux qui le dénigraient, peignant ainsi un horrible portrait de lui, déplore-t-il.

Les journalistes se défendent, affirmant n’avoir commis aucune faute : leur reportage était fouillé, équilibré et nuancé, soutiennent-elles.

Prenant place vendredi à la barre des témoins, Katia Gagnon, qui était à ce moment la chef de l’équipe des enquêtes à La Presse, a défendu le travail effectué.

Elle a expliqué les normes journalistiques que le quotidien s’était lui-même données, et qui ont été suivies dans ce dossier.

D’abord, pour ce genre d’affaire où des comportements sont reprochés à une personne, La Presse exigeait qu’il y ait plusieurs dénonciateurs. Ceux-ci devaient apporter « un récit crédible et significatif », qui avait « une importance et un poids. »

Ensuite, les faits dénoncés devaient être corroborés par une personne présente, ou, s’il n’y avait aucun témoin, par une personne à qui les événements avaient été relatés peu après. Il fallait aussi que des dénonciateurs acceptent de témoigner à visage découvert, a expliqué la journaliste.

Si ces critères n’étaient pas réunis, l’histoire était abandonnée.

Ce fut le cas notamment pour le comédien Edgar Fruitier : La Presse avait été contactée par Jean-René Tétreault, qui l’accusait d’attouchements sexuels alors qu’il était adolescent, a relaté Mme Gagnon. Il n’y a pas eu d’article, car il y avait seulement une dénonciation, ce qui ne respectait pas les règles du quotidien. M. Tétreault a éventuellement porté plainte à la police et M. Fruitier a été reconnu coupable.

Quant à l’enquête journalistique sur Steve Bolton, il y avait un intérêt public à publier cette affaire, a déclaré Mme Gagnon.

Son témoignage se poursuit vendredi après-midi avec tout le détail des démarches effectuées pour ce reportage.