Serge Postigo témoigne en faveur de Steve Bolton à son procès contre «La Presse»

L’acteur et metteur en scène Serge Postigo a témoigné jeudi en faveur du chorégraphe québécois Steve Bolton qui poursuit en diffamation le quotidien La Presse et deux de ses journalistes qu’il accuse d’avoir publié un article diffamatoire qui a nui à sa réputation et à sa carrière.

L’article de La Presse au coeur de cette poursuite en dommages de plus de 265 000 $ a été publié en décembre 2017. Il rapportait qu’une vingtaine de plaintes avaient été déposées auprès de l’Union des artistes (UDA) contre Steve Bolton.

Elles contenaient des allégations allant de la violence verbale et physique à des conditions de travail intenables et de l’abus de pouvoir. Les allégations avaient été jugées sérieuses par l’UDA, qui indiquait à l’époque qu’elle comptait exercer une « vigie accrue » à son endroit.

Le chorégraphe a travaillé à la télé dans les émissions Les dieux de la danse et La voix, ainsi que dans des comédies musicales à succès comme Mary Poppins. Il reproche au quotidien et aux journalistes — Katia Gagnon et Stéphanie Vallet — d’avoir utilisé des informations de leur enquête « de façon trompeuse » et sans mise en contexte. Leur collecte d’informations est biaisée et partiale, dénonce-t-il : elles auraient favorisé la version des plaignantes et ignoré ou minimisé la sienne, le tout pour faire du sensationnalisme, est-il allégué dans sa poursuite.

Interventions auprès de Steve Bolton

Par visioconférence depuis Paris, où il se trouve pour le travail, M. Postigo a témoigné à la demande de M. Bolton, au jour 3 du procès qui se déroule au palais de justice de Montréal.

Il a été élogieux à son égard : depuis qu’il l’a rencontré, dit-il, il n’a pas engagé d’autre chorégraphe que lui sur ses productions.

Il a été interrogé au procès sur l’attitude de M. Bolton — certains lui ont reproché des crises de colère — sur sa façon de parler aux danseurs et les blessures qu’ils auraient subies lors des répétitions, ainsi que d’avoir fait pleurer un enfant sur une production — toutes des choses reprochées au chorégraphe par diverses personnes.

M. Postigo a offert une version nuancée de certains événements qui lui avaient été rapportés en tant que responsable du spectacle, et dans certains cas, il est intervenu auprès de M. Bolton. Par exemple, au sujet de l’enfant dissipé qui a pleuré après que M. Bolton lui a dit qu’il ne ferait pas partie du spectacle s’il n’arrêtait pas, M. Postigo affirme avoir dit à son chorégraphe « de ne plus faire ça », et qu’après, « il n’y a plus eu de problème », a-t-il relaté.

Serge Postigo a été interviewé par les journalistes et ses propos sont inclus dans l’article.

À la fin de l’entrevue, il dit avoir offert à la journaliste Stéphanie Vallet, qui travaille désormais au Devoir, de mettre son numéro de téléphone sur un babillard pour que les gens de la production puissent l’appeler pour partager avec elle leurs expériences avec M. Bolton.

Elle a accepté, a-t-il témoigné, sauf qu’elle a ajouté que si c’était pour dire que Steven Bolton « est un bon gars », « de laisser faire » car ça ne sert à rien.

« Ça m’a énormément surpris », a-t-il dit. « Ça m’a heurté. »

En contre-interrogatoire, M. Postigo a été confronté à la transcription de l’entrevue (déposée au dossier de la cour, tout comme son enregistrement audio). Cette phrase reprochée à la journaliste n’y apparaît pas.

Le droit applicable à la responsabilité journalistique

Comme la veille, la demande a fait témoigner des gens du milieu de la danse et du spectacle qui sont venus contredire le contenu des plaintes portées contre M. Bolton.

L’avocate de La Presse et des journalistes, Me Geneviève Gagnon, s’est alors objectée aux témoignages de personnes qui n’ont pas participé à l’enquête, et qui n’ont pas été contactées par les journalistes.

Ce n’est pas un procès sur la véracité des plaintes, a rappelé l’avocate : c’est un procès sur le respect — ou non — des normes journalistiques.

« Si des journalistes relaient des informations erronées, ce n’est pas en soi constitutif de faute », a-t-elle déclaré à la juge, jurisprudence à l’appui.

À noter que M. Bolton ne poursuit pas en dommages ceux qui ont formulé les plaintes à l’UDA. Il ne s’en prend qu’aux journalistes dans cette poursuite.

L’un des avocats de M. Bolton, Me Marc-Antoine Côté, a insisté pour que ses témoins aillent à la barre : si les journalistes ont choisi de ne pas parler à certaines personnes, cela peut être une faute, si elles n’ont pas fait les démarches appropriées, a-t-il plaidé.

La juge a laissé les témoins faire leur récit et indiquera plus tard si elle écarte leurs témoignages.