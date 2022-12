Le chorégraphe Steve Bolton témoigne à son procès contre «La Presse»

« J’étais radioactif », comme un « monstre », après la parution d’un article de La Presse à son sujet, a déclaré le chorégraphe québécois Steve Bolton au jour un du procès en diffamation qu’il a intenté contre le quotidien et deux de ses journalistes.

Le 12 décembre 2017, un article intitulé « Pluie de dénonciations contre un chorégraphe vedette » a été publié en une de La Presse.

Ce jour-là, sa vie a « littéralement basculé », a déclaré son avocate, Me Marie-Pier Cloutier.

L’article rapportait qu’une vingtaine de danseurs avaient porté plainte à l’Union des artistes (UDA) contre lui, avec des allégations allant de la violence physique et psychologique lors des répétitions à des conditions de travail intenables. Les faits rapportés à l’UDA — qui avait instigué une enquête — faisaient état de crises de colère et d’intimidation de la part du chorégraphe, « qui adopte une attitude d’abus de pouvoir », refusant notamment de donner des pauses aux danseurs ou de les laisser boire pendant les répétitions. Une danseuse avait déclaré qu’il l’a frappée à plusieurs reprises sur une hanche en répétition, lui causant un bleu.

Selon ce qui est rapporté dans l’article, deux personnes ont aussi confié aux journalistes qu’il était agressif même avec les enfants sur une production, les faisant pleurer, tout comme des danseurs adultes.

L’article l’a dépeint comme un abuseur et une personne violente, a déclaré Me Cloutier à la juge du procès, Karen Kear-Jodoin.

M. Bolton a été interviewé pour les fins de l’article. Dans celui-ci, l’on peut lire qu’il a déclaré que des danseurs ont été intimidés pour le dénoncer et qu’il est victime d’une vendetta de la part d’ex-copines et de compétiteurs. Il nie avoir frappé la danseuse qui l’accuse. Les journalistes ont aussi parlé à des membres du milieu de la danse qui ont loué son travail et qui soutiennent ne jamais l’avoir vu commettre de gestes répréhensibles ou déplacés — des faits rapportés dans l’article.

« Trompeur » pour l’un, « complet et nuancé » pour les autres

L’homme a par la suite décidé de poursuivre en dommages La Presse et les deux auteures de l’article, Katia Gagnon et Stéphanie Vallet, cette dernière étant désormais au Devoir.

Il leur réclame plus de 265 000 $ en dommages moraux, en dommages exemplaires et en compensation pour ses pertes alléguées de contrats.

Dans sa poursuite, il se plaint de divers manquements des deux journalistes d’enquête, dont d’avoir utilisé des informations « de façon trompeuse », sans mise en contexte, dénotant « une recherche de sensationnalisme ». Leur collecte d’information est biaisée et partiale, dénonce-t-il, favorisant la version des plaignantes et ignorant ou minimisant la sienne.

Ces reproches sont niés par les parties défenderesses. Elles soutiennent n’avoir commis aucune faute. L’article publié est « complet et nuancé », décrivant autant les plaintes que la version du demandeur (Steve Bolton), « de manière équitable », peut-on lire dans un document de la Cour.

« Depuis qu’il a été prévenu de l’enquête menée à son sujet par l’UDA, le seul objectif du demandeur a été de faire taire et d’intimider ses critiques », est-il exposé dans les moyens de défense du quotidien et des journalistes.

Celles-ci ont respecté les normes journalistiques, en effectuant une enquête « complète et exhaustive », a déclaré devant la juge l’avocate des défenderesses, Me Geneviève Gagnon.

Selon Me Cloutier, la magistrate sera aussi appelée à soupeser l’équilibre entre la liberté de presse, l’intérêt public et la vie privée des gens.