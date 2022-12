Les opposants au tramway disent que la Ville avait «l’obligation» de tenir un référendum

La Ville de Québec « avait l’obligation légale de tenir un référendum » sur le tramway, a plaidé l’avocat Guy Bertrand, mardi devant la Cour supérieure, au deuxième jour du procès intenté par une coalition citoyenne farouchement opposée au projet.

En privant « systématiquement » la population de « son droit à se prononcer par référendum », la Ville a foulé aux pieds la Charte des droits et libertés, selon l’avocat de Québec Mérite Mieux. Cette atteinte était « illicite », « intentionnelle », « répétitive », a ajouté Me Bertrand, en plus de contrevenir à plusieurs lois, notamment celle sur la qualité de l’environnement.

Le plaidoyer de la partie demanderesse souligne que la Ville a opté pour le tramway à l’insu de sa population et sans laisser à cette dernière le droit de contester son choix. « C’est comme si nous n’existions pas, a dénoncé l’avocat. [La Ville] ne [veut] pas entendre ce langage que c’est fait tout croche et à l’envers des règles de l’art. »

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a entendu pendant des mois l’avis d’experts et de citoyens au sujet du tramway. Dans son rapport, il recommandait au ministre de l’Environnement, Benoît Charette, d’étudier des alternatives au tramway, estimant notamment que les retombées de ce dernier justifiaient difficilement sa facture, aujourd’hui estimée à 3,9 milliards de dollars.

Les autorités ont décidé d’ignorer le rapport et le « gros bon sens », selon Me Bertrand. « Demandez-vous si ç’a du sens, monsieur le juge, de rejeter le travail d’une institution qui a étudié un enjeu pendant des mois. » Me Bertrand a souligné que le BAPE recevait ses mandats de l’Assemblée nationale. Or, c’est le ministre de l’Environnement qui lui demande de se pencher sur un dossier et les décideurs n’ont aucune obligation de suivre ses recommandations.

L’avocat a de nouveau évoqué un conflit d’intérêts – en se défendant d’émettre une telle allégation – engendré par un investissement de 5 milliards de dollars de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Alstom, présentement seule soumissionnaire pour réaliser les rames du tramway. « Le gouvernement se trouv[ait] pris entre l’arbre et l’écorce. L’arbre, c’est la Caisse ; l’écorce, c’est la Ville. »

Guy Bertrand a aussi évoqué les arbres sacrifiés, au nombre de 5000 selon une témoin entendue lundi, pour établir l’illégalité du tramway. « Les arbres sont des êtres vivants dotés de droits. Nous ne sommes plus à l’époque de nos parents où on jetait des chats et des chiens à la rivière. »

Il a insisté sur l’obligation de la cour de protéger le droit de ces arbres. « S’ils pouvaient parler, ils diraient : ‘’M. Tramway, pourquoi vous faites ça ?’’ C’est grave ce qu’on fait : on tue des arbres. C’est épouvantable ! » Pour Québec Mérite Mieux et son avocat, le tramway annonce « un désastre pour les humains, qui vont vivre avec la poussière, le bruit, les îlots de chaleur ».

Le juge Clément Samson doit se prononcer sur la légalité du tramway, et non sur sa pertinence. La plaidoirie de la partie demanderesse doit prendre fin aujourd’hui. Les avocats de la Ville de Québec et du gouvernement du Québec doivent par la suite prendre la parole.

Plus de détails suivront.