Le SPVM saisit plus de 100 kg de cocaïne

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a saisi plus de 100 kilogrammes de cocaïne et arrêté 12 suspects dans le cadre de deux opérations distinctes visant le crime organisé.

La valeur marchande de la cocaïne saisie est estimée à près de 3,7 millions de dollars, indique le SPVM. D’autres drogues ont aussi été confisquées.

Les deux opérations ont été menées mercredi par des policiers de la Division du crime organisé et de l’Unité stupéfiants.

La première découlait d’une enquête sur un réseau de distribution de cocaïne sur l’île de Montréal et la Rive-Nord. Un homme de 48 ans a été intercepté à Kirkland, dans l’ouest de l’île. Une boîte de carton comprenant 30 kg de cocaïne se trouvait à l’intérieur de son véhicule.

Puis, peu de temps après, un deuxième suspect âgé de 28 ans a été appréhendé, également à Kirkland. Trois contenants dans lesquels se trouvaient 46 kg de cocaïne ont alors été saisis dans son véhicule. Finalement, une perquisition menée dans une résidence de Laval a permis la saisie de 4 kg additionnels de cocaïne et l’arrestation d’un suspect de 27 ans.

Ces trois saisies menées par le SPVM ont aussi permis de trouver près de 8 000 $ en argent comptant, un pistolet à impulsion électrique, du crack et de la MDMA (ecstasy).

La seconde opération faisait suite à une enquête amorcée l’été dernier par l’équipe Antigang de la Division du crime organisé. Un suspect âgé de 32 ans a été arrêté mercredi dans l’arrondissement montréalais de Saint-Léonard alors qu’il sortait un sac de hockey rempli de drogues de son véhicule. À l’intérieur du sac, la police a trouvé 25 kg de cocaïne, 1000 comprimés de stupéfiants non encore identifiés et du cannabis.

Huit autres personnes, soit sept hommes et une femme, ont également été appréhendées lors de l’opération policière, en raison de leur participation présumée au même réseau. Plus de 500 000 $ en argent comptant, 4 kg de méthamphétamine en cristaux et 4000 comprimés ont aussi été saisis.

Tous les suspects doivent comparaître au palais de justice de Montréal, afin de faire face à diverses accusations en lien avec le trafic de stupéfiants.