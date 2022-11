Un ancien employé d’Hydro-Québec accusé d’espionnage est remis en liberté

Un ancien employé d’Hydro-Québec accusé d’espionnage au profit de la Chine, et détenu depuis deux semaines, a été libéré sous caution, lundi, en attendant son procès.

Yuesheng Wang, âgé de 35 ans, est la première personne à être accusée d’espionnage économique en vertu de la Loi sur la protection de l’information du Canada. Il fait également face à trois accusations en vertu du Code criminel : abus de confiance, utilisation frauduleuse et sans autorisation d’un ordinateur, et obtention d’un secret commercial par la tromperie, le mensonge ou d’autres moyens frauduleux.

Les procureurs fédéraux s’étaient opposés à sa libération, car ils craignaient qu’il ne quitte le pays. M. Wang a assuré le tribunal la semaine dernière qu’il souhaitait rester au Canada pour blanchir sa réputation.

M. Wang, un ressortissant chinois titulaire d’un visa de travail pour son emploi chez Hydro-Québec, a par ailleurs nié les accusations.

Comme conditions de sa libération, il doit rendre son passeport, avoir en permanence sur lui un téléphone portable pour que les autorités puissent le localiser et mettre ses deux propriétés en cautionnement.

Jusqu’à ce qu’il soit licencié plus tôt ce mois-ci, M. Wang travaillait au Centre d’excellence en électrification des transports et stockage d’énergie d’Hydro-Québec, à Varennes. Il y menait des recherches sur les matériaux de batterie, un secteur plein d’avenir pour l’industrie des véhicules électriques.

Selon la Gendarmerie royale du Canada, qui l’avait arrêté le 14 novembre, M. Wang aurait fourni des informations sur Hydro-Québec à une université chinoise et à des centres de recherche chinois, et il aurait transféré des documents confidentiels et des photos non autorisées à son adresse de courriel personnelle.

Le procureur Marc Cigana a souligné aux journalistes lundi matin, au palais de justice de Longueuil, que M. Wang avait pris la décision inhabituelle de témoigner lors de son enquête sur le cautionnement, la semaine dernière, et il a qualifié la décision du juge Marco LaBrie de juridiquement valable.