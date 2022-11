Le Conseil de la magistrature rejette les plaintes contre le juge Poliquin dans l’affaire Simon Houle

Le Conseil de la magistrature du Québec a rejeté toutes les plaintes reçues contre le juge Matthieu Poliquin qui avait absous Simon Houle, un ingénieur condamné pour l’agression sexuelle d’une femme.

Le jugement du magistrat avait suscité de nombreuses réactions auprès de la population ainsi que des élus qui avaient exprimé leur indignation.

Simon Houle avait plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle et de voyeurisme.

Dans sa décision sur la peine, le juge Poliquin avait décrété une absolution conditionnelle, ce qui signifiait que Simon Houle n’aurait pas de casier judiciaire : le magistrat avait estimé, entre autres facteurs, que cela aurait des « conséquences négatives et disproportionnées » sur la carrière de l’ingénieur. Ces propos avaient choqué bien des gens.

Plusieurs plaintes avaient ainsi été déposées contre le juge Poliquin de la Cour du Québec, lit-on dans la décision du Conseil de la magistrature transmise aux plaignants mercredi.

Le Conseil constate qu’aucun manquement déontologique lors de l’audience n’a été reproché au juge, et aucun en lien avec son comportement.

Les plaintes « allèguent plutôt qu’il aurait commis des erreurs dans son évaluation des faits d’un dossier ainsi que dans son analyse du droit et des facteurs ou critères pour déterminer la peine appropriée. »

Or, le Conseil de la magistrature n’est pas une Cour d’appel et ne peut réviser des jugements, écrit-elle dans sa décision.

Son rôle se limite à examiner si le magistrat visé par une plainte a manqué à ses obligations imposées par son Code de déontologie.

Ce n’est pas le cas ici, poursuit le Conseil, qui rejette donc les plaintes sur cette base. « Non fondées », est-il écrit.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) veut porter en appel la peine et demandera bientôt à la Cour d’appel la permission dans ce but.

« Il reviendra alors à la Cour de considérer les arguments du DPCP qui font écho à ceux des plaignants devant le Conseil, notamment la justesse de la peine et la conformité des principes appliqués par le juge au regard, par exemple, de la jurisprudence. »