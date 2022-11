Harold LeBel nie tout des allégations d’agression sexuelle à son endroit

Les allégations d’agression sexuelle qui visent l’ex-député péquiste Harold LeBel sont « fausses » sur toute la ligne, a plaidé l’accusé lundi, au quatrième jour de son procès. « Je n’ai jamais fait ça de ma vie », a-t-il martelé, tout en admettant que lui et sa présumée victime s’étaient embrassés ce soir-là.

Interrogé par son avocat, Me Maxime Roy, l’ancien élu a nié tour à tour les événements rapportés la semaine dernière lors du témoignage de sa victime alléguée. Il a admis l’avoir embrassée, mais a plaidé du même souffle que le geste était consensuel. « Ça, c’est arrivé, a-t-il dit. On était tous seuls à ce moment-là, on avait discuté de nos situations personnelles, situations amoureuses. »

Selon M. LeBel, ce rapprochement serait survenu après un long échange « tendre » et « émotif ». « Très rapidement, on s’est dit : “wô, qu’est-ce qui arrive ?” On a reculé. Les deux, on a reculé », a-t-il poursuivi.

Député péquiste de Rimouski jusqu’en 2020 — moment de son exclusion du caucus —, M. LeBel fait face à une accusation d’agression sexuelle pour des gestes qui auraient été commis en octobre 2017. Jeudi, le juge Serge Francoeur avait choisi de suspendre le procès jusqu’à lundi, éliminant par ce fait même de l’horaire l’interrogatoire d’une témoin.

La semaine dernière, la plaignante, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication, avait indiqué devant juge et jury qu’elle avait tardé à porter plainte « de peur de faire du trouble ». L’agression aurait eu lieu dans l’appartement de M. LeBel à Rimouski, lors d’une soirée où il aurait accepté de l’héberger, elle et une autre personne.

La veille, l’accusé avait conduit sa victime alléguée de Québec à Rimouski en voiture. Le matin même des événements présumés, il avait notamment rencontré le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel local, a-t-il relaté.

Selon les dires de la plaignante, les événements se seraient produits au petit matin, dans la nuit du 20 au 21 octobre. C’est à la suite de leur discussion autour de quelques verres d’alcool que M. LeBel lui aurait touché les cuisses. « Surprise », elle serait allée prendre une douche. L’accusé l’aurait suivie, dégrafé son soutien-gorge et tenté d’ouvrir la porte de la salle de bains, verrouillée de l’intérieur par la plaignante.

« Quand je suis allé vers la toilette, j’étais inquiet. [C’était] pour demander si ça allait bien », a répliqué l’ex-député, lundi. « Jamais » n’a-t-il touché à son soutien-gorge, a ajouté Harold LeBel.

Attouchements allégués

Après être allée se coucher dans un lit escamotable, la présumée victime raconte avoir reçu la visite de son agresseur allégué, qui lui aurait fait subir des attouchements non désirés toute la nuit. « C’est faux. Non, je n’ai jamais fait ça. Je n’ai vraiment jamais fait ça », s’est défendu M. LeBel, qui a convenu s’être réveillé « le nez dans [les] cheveux » de la plaignante et la main sur son épaule.

« J’ai reculé tout de suite parce que je n’étais pas à l’aise », a maintenu l’accusé lundi.

M. LeBel se justifie d’avoir dormi dans le même lit que sa victime alléguée plutôt que dans sa chambre. La troisième personne présente ce soir-là dormait dans son lit, a-t-il expliqué. « J’avais une décision à prendre. Qu’est-ce que je fais ? » a-t-il dit. Il dit aujourd’hui regretter de ne pas avoir demandé à la plaignante de se déplacer dans son lit pour qu’il puisse se coucher seul.

Dans un courriel transmis à sa présumée victime en 2020, l’ex-député avait déjà dit n’avoir « aucun souvenir » de l’avoir touchée ou agressée trois ans auparavant. « Voilà une soirée d’alcool que je voudrais n’avoir jamais connue », avait-il écrit.

Lundi, M. LeBel a indiqué avoir pris « quatre ou cinq verres » de gin-tonic le soir des événements présumés. « Ce n’est pas ça qui va me virer à l’envers », a-t-il lancé.

Le témoignage de M. LeBel se poursuit cet après-midi, au palais de justice de Rimouski.