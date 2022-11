Jolin-Barrette s’inspire de la France pour moderniser la justice et aider les victimes

Le Québec doit aller vers une numérisation beaucoup plus grande de la justice et vers un système où le citoyen pourra facilement consulter son propre dossier judiciaire en ligne, a réitéré jeudi le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette après une rencontre à Montréal avec son homologue français. Il a aussi échangé avec lui de diverses initiatives, québécoises et françaises, visant à aider les victimes d’actes criminels.

Il était dans ces réflexions quelques heures après une réunion de travail le ministre Éric Dupond-Moretti.

Ce dernier avait été invité au Québec par M. Jolin-Barrette, afin de s’inspirer des meilleures pratiques des deux côtés de l’océan, et de partager ce qui fonctionne bien.

Le ministre français s’est montré intéressé par les tribunaux spécialisés pour les victimes de violences sexuelles et de violence conjugale, qui ont été récemment instaurés au Québec, a indiqué le ministre québécois en entrevue avec Le Devoir.

Un député français vient d’ailleurs tout juste de déposer, le mois dernier, un projet de loi pour la création d’une juridiction spécialisée « en matière de violences sexistes et sexuelles ».

Le ministre Jolin-Barrette a confié avoir été intéressé par diverses mesures existant en France pour rendre les tribunaux plus efficaces, et d’autres qui visent la protection des victimes.

Le « téléphone grave danger » a été discuté : il s’agit d’un dispositif de protection pour les personnes menacées par leur ancien conjoint ou compagnon. Le téléphone est équipé d’une touche qui alerte immédiatement un service d’assistance. Son attribution est décidée par un procureur de la République française.

M. Jolin-Barrette s’est aussi informé d’une façon de faire où une victime peut réclamer des dommages-intérêts au sein même de la procédure criminelle intentée contre un accusé. Cette méthode, qui simplifie la vie des victimes, dit-il, « est sous étude. »

En termes de numérisation des greffes et des tribunaux, la France a une grande longueur d’avance sur le Québec.

De nombreuses démarches peuvent être faites en ligne par le citoyen, notamment des requêtes en droit familial ou dans le domaine des mesures de protection des personnes majeures. Les justiciables français peuvent aussi consulter, sur le web, leur dossier criminel et vérifier à quelle étape il est rendu.

Au Québec, rien de tout cela. Les ordinateurs mis à la disposition du public dans les palais de justice pour consulter en ligne gratuitement leurs dossiers datent d’une autre époque et sont ardus à utiliser.

Le grand chantier de numérisation de la justice a été entamé au Québec, mais peu de mesures ont été mises en oeuvre jusqu’à maintenant.

Le ministre indique toutefois que des étapes numériques seront bientôt franchies en ce qui concerne les matières non contentieuses. Ça prend du temps, dit-il, pour bien faire les choses, puisqu’« il s’agit d’une grande révolution. » Et puis, les libéraux n’ont pas fait avancer le dossier durent leurs années au pouvoir, critique-t-il.

Il assure que le gouvernement caquiste fait de grands efforts pour amener le système judiciaire dans l’ère numérique.

Puisque cela rime avec efficacité et surtout avec accessibilité pour le citoyen, il soutient qu’il s’agit de « sa » priorité.