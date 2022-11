La «Loi 21» brime les droits et la culture des anglophones, plaide la CSEM

La Loi sur la Laïcité de l’État ne respecte pas les anglophones du Québec qui ont la diversité culturelle dans leur ADN, a plaidé en Cour d’appel mercredi matin la Commission scolaire English-Montréal (CSEM).

Selon la CSEM, la Loi viole sans l’ombre d’un doute l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui prévoit le droit à l’enseignement dans la langue de la minorité : la « Loi 21 », adoptée en 2019, est donc inconstitutionnelle.

Depuis lundi, de nombreux groupes et entités ont plaidé devant le plus haut tribunal de la province. Leur objectif ? Convaincre la Cour d’appel d’infirmer la décision du juge Marc-André Blanchard qui avait en 2021 largement maintenu la Loi, communément appelée « Loi 21. »

La mesure législative du gouvernement de François Legault interdit le port de signes religieux à plusieurs employés de l’État dans l’exercice de leurs fonctions, dont les enseignants des écoles primaires et secondaires publiques, les policiers, les juges et les procureurs de la Couronne.

La CSEM a eu gain de cause : le juge Blanchard avait tranché en sa faveur, soutenant que l’article 23 a été enfreint, et exemptant donc les employés et les enseignants des commissions scolaires anglophones de la « Loi 21 ». Ils peuvent ainsi continuer de porter au travail la kippa, le hidjab ou le turban.

Le gouvernement du Québec a porté en appel cette portion du jugement.

Selon lui, l’article 23 ne garantit que des droits linguistiques et la « Loi 21 » ne brime pas ceux des anglophones au Québec. Elle n’a d’ailleurs rien à voir avec la langue, a plaidé Québec mardi.

La CSEM a réitéré en Cour d’appel son argument qui avait été gagnant devant le juge Blanchard : l’article 23 a été interprété au fil des ans comme incluant le « pouvoir de gestion et de contrôle » des commissions scolaires ce qui inclut les politiques d’embauche et de promotion du personnel.

La « Loi 21 » les empêche d’embaucher des enseignants qui arborent des signes religieux, a-t-il été argumenté.

Cette conception large des droits linguistiques des minorités inclut la protection de la culture, a ainsi poursuivi Me Perri Ravon au nom de la CSEM.

Elle a fondé son argument sur différents passages de quelques décisions de la Cour suprême du Canada qui lient langue et culture quand il est question de la protection des communautés linguistiques en situation minoritaire. L’un d’eux prévoit — un arrêt de la Cour suprême de 1990 sur les droits des francophones en Alberta — que la « gestion et le contrôle » sont vitaux « pour assurer l’épanouissement de leur langue et de leur culture. »

La protection accordée à ces groupes minoritaires va au-delà de la langue, insiste ainsi Me Ravon. « Il y a un élément de culture véhiculée par la langue mais il n’épuise pas toute la notion. »

« Les commissions scolaires anglophones voient la Loi 21 comme un affront à leur culture et à leurs valeurs », a-t-elle ajouté. L’avocate va même plus loin, soutenant que la « Loi 21 » nuit à l’intégration et au succès des élèves des minorités, et va ainsi frustrer les efforts des commissions scolaires anglophones qui mettent bon nombre de choses en oeuvre afin de promouvoir la diversité.

Quant à Me Julius Grey, qui représente le Quebec Community Groups Netwoks, il a fait valoir qu’il ne revient pas à la majorité au Québec de dicter ce qu’est la culture de la minorité.

Les plaidoiries se poursuivent avec d’autres thèmes déterminés par la Cour d’appel, dont l’éligibilité aux élections provinciales.