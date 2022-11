Accusé d’agression sexuelle, Harold LeBel a dit en 2020 ne se souvenir de rien

Dans un message transmis à sa présumée victime en 2020, l’ex-député Harold LeBel a dit n’avoir « aucun souvenir » de l’avoir touchée ou agressée trois ans auparavant. « Voilà une soirée d’alcool que je voudrais n’avoir jamais connu », a-t-il alors écrit.

Mercredi, la plaignante au procès de l’ancien député de Rimouski a fait la lecture d’un courriel qu’elle lui a envoyé trois ans après l’agression sexuelle dont elle dit avoir été victime. L’accusé, dit-elle, cherchait alors à comprendre pourquoi elle gardait ses distances avec lui. « Je l’esquivais constamment si on se croisait, et on se croisait de moins en moins », a-t-elle déclaré devant le jury.

Dans ce message, elle lui parle de la « grande brisure » qu’elle a vécue dans leur amitié lors cette nuit fatidique dans l’appartement de l’élu à Rimouski. « Le Harold que j’avais vu quelques minutes auparavant m’avait fait peur », a-t-elle écrit. « Toute la nuit jusqu’au petit matin, tu ne m’as pas lâchée. »

Harold LeBel lui a alors répondu que son courriel le « virait à l’envers ». « Je n’ai aucun souvenir de tout ça », a-t-il ajouté. « Voilà une soirée d’alcool que je voudrais n’avoir jamais connue. » Il s’est également dit désolé et a proposé qu’ils aillent « luncher » pour en discuter.

Or, dans son témoignage, la présumée victime de M. LeBel a soutenu qu’il n’était pas en état d’ébriété au moment des faits.

Âgé de 60 ans, l’ex-député péquiste de Rimouski subit depuis lundi son procès pour agression sexuelle. L’identité de la plaignante dans cette affaire est confidentielle en vertu d’une ordonnance de la Cour. Elle doit être contre-interrogée par l’avocat de la défense mercredi après-midi.

