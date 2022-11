La «Loi 21» ne viole pas les droits des anglophones, martèle Québec

C’était un moment pivot mardi pour le gouvernement du Québec qui a tenté de convaincre la Cour d’appel de renverser la portion du jugement sur la Loi 21 qui lui avait arraché son plus gros morceau, lorsqu’il que les commissions scolaires anglophones en avaient été exemptées.

La Loi sur la laïcité de l’État a été adoptée en 2019 et presque immédiatement contestée devant les tribunaux.

Celle-ci — communément appelée « Loi 21 » en raison du numéro de son projet de loi — interdit le port de signes religieux à certains employés de l’État lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions, comme les enseignants du primaire et du secondaire au public, les policiers, les juges et les procureurs de la Couronne.

Après avoir entendu une foule de demandes d’invalidation de la Loi, le juge Marc-André Blanchard de la Cour supérieure l’avait en bonne partie maintenue en 2021, avec deux exceptions notables, dont celle-ci : il avait tranché que les commissions scolaires anglophones n’y étaient pas soumises, ce qui faisait en sorte que leur personnel et leurs enseignants pouvaient continuer de porter la kippa, le turban ou le hidjab.

Québec n’a pas toléré que sa loi soit ainsi amputée et a demandé à la Cour d’appel de rétablir l’interdiction de port de signes religieux pour eux aussi.

C’est la Commission scolaire English-Montréal (CSEM) qui a mené ce combat. Elle a invoqué avec succès l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés pour être exemptée de l’application de la loi. Cette disposition protège le droit à l’instruction dans la langue de la minorité.

Avec le temps, cet article a été interprété comme incluant « un pouvoir de gestion et de contrôle », dont la prérogative d’établir les politiques d’embauche, de rétention et de promotion du personnel.

Mardi, le Procureur général du Québec a fait valoir que la Loi 21 n’a rien à voir avec la langue.

L’article 23 ne permet pas aux minorités linguistiques de se mettre à l’abri des lois provinciales pour des éléments qui ne sont pas intrinsèquement liés à la langue ou au niveau de services dans les écoles, a martelé Me Manuel Klein.

Cette disposition de la Charte ne parle pas de valeurs ni d’appartenance à une communauté culturelle : on ne vise que la langue, et rien d’autre n’y est protégé, a-t-il poursuivi.

Il réagissait aux propos du juge Blanchard qui écrivait dans sa décision que la diversité culturelle était particulièrement importante pour les anglophones :

« Sans nier ni diminuer le fait que la reconnaissance de la diversité culturelle et religieuse existe et se trouve valorisée dans le système d’éducation public francophone, le Tribunal doit constater que la preuve non contredite permet de conclure que les commissions scolaires anglophones et leurs enseignants.es ou directeurs.trices accordent une importance particulière à la reconnaissance et célébration de la diversité ethnique et religieuse. »

La loi 21 n’empêche pas de valoriser la diversité culturelle, et il existe bien d’autres moyens de le faire, a ajouté Me Klein au nom du Procureur général du Québec. Selon lui, la Loi 21 ne constitue pas une violation de l’article 23.

Le Mouvement laïque québécois, qui souhaite que la Loi sur la laïcité de l’État soit intégralement maintenue, a ajouté que ce ne sont pas les droits des enseignants qui sont protégés par l’article 23, mais bien ceux des élèves.

Le débat n’est pas terminé : mercredi matin, la CSEM aura son tour au lutrin pour tenter de conserver les droits acquis par le jugement Blanchard.