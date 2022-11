Des opposants à la «Loi 21» s’attaquent au bouclier de la clause dérogatoire

Le débat en Cour d’appel sur la Loi sur la laïcité de l’État s’est ouvert avec un morceau de taille : les opposants à la mesure législative s’en sont pris à la « clause dérogatoire », utilisée par le gouvernement caquiste pour mettre sa loi à l’abri de contestations fondées sur la discrimination envers les minorités religieuses.

La plus haute cour québécoise a commencé à entendre les arguments de tous ceux qui veulent que soit infirmée la décision du juge Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, qui a en bonne partie déclaré la loi valide.

Au cours des prochains jours, la Cour va entendre les plaidoiries par thèmes. Le premier en liste est la clause nonobstant, a-t-elle dévoilé lundi matin.

L’utilisation de cette clause — aussi communément appelée clause dérogatoire — a été critiquée par le juge Blanchard dans sa décision d’avril 2021.

« En tant que gardien de la primauté du droit, le Tribunal se doit de se questionner sur un recours aussi large aux clauses de dérogation », écrivait-il, faisant écho à une critique maintes fois faite au gouvernement caquiste, pour cette loi mais aussi pour d’autres adoptées lors de son dernier mandat.

« Interrogé par le Tribunal quant aux raisons qui justifieraient un exercice dérogatoire aussi large, le représentant du Procureur général du Québec affirme qu’il fallait se prémunir contre l’inventivité des personnes qui voudraient contester la “Loi 21”. Voilà une bien mince et troublante explication », poursuivait le magistrat.

Mais vu les législations en vigueur, le juge Blanchard avait rejeté la majorité des contestations, et maintenu la loi, sauf pour les commissions scolaires anglophones et les élus de l’Assemblée nationale. Il a ainsi invalidé certains articles de la loi — connue avant son adoption sous le vocable de « Loi 21 » — pour les exempter de son application.

Celle-ci interdit le port de signes religieux à certains employés relevant du gouvernement lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions, comme les enseignants du primaire et du secondaire au public, les policiers, les juges et les procureurs de la Couronne.

La clause dérogatoire sans « coût politique » ?

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a été la première à se rendre au lutrin lundi matin.

Une démocratie sans protection des minorités n’en est pas une, a lancé d’emblée Me Frédéric Bérard, l’un des avocats de la FAE.

Il a demandé s’il y a encore aujourd’hui un « coût politique » à l’usage par un gouvernement de la clause dérogatoire. Me Bérard a aussi noté que le gouvernement de François Legault, loin d’avoir été pénalisé pour son geste, a été récompensé puisqu’il a ajouté de nombreux députés caquistes sur les bancs de l’Assemblée nationale aux dernières élections.

La FAE n’adopte pas cette vision qu’un gouvernement majoritaire peut tout faire en matière de violation de droits fondamentaux.

L’avocate du comité juridique de la Coalition Inclusion Québec, Me Alexandra Belley-McKinnon, a remis en question l’utilisation même de la clause dérogatoire : elle ne peut être invoquée si la loi poursuit un objectif illégitime, a-t-elle plaidé.

Et c’est le cas ici, a-t-elle insisté : le seul but de la Loi sur la laïcité de l’État est d’enlever des droits à des groupes, tout en enfreignant la Charte canadienne des lois et libertés.

Plus de détails suivront.