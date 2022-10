Bataille pour éviter le chaos des délais au criminel

Le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire continuent de s’affronter devant un tribunal au sujet du nombre de jours lors desquels les juges vont siéger pour entendre des causes criminelles. Québec reproche à la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, d’aggraver le problème des délais devant les tribunaux, alors que la magistrate tient son bout et dénonce cette ingérence du gouvernement dans le sacro-saint principe d’indépendance judiciaire.

Le gouvernement québécois était de retour en Cour mardi pour demander à la Cour supérieure de suspendre une décision prise en décembre dernier par la juge en chef.

Celle-ci avait avisé le gouvernement en décembre que les juges de sa Chambre criminelle allaient désormais siéger une journée de travail sur deux — plutôt que deux sur trois (ratio de 1:1 plutôt que 2:3), le reste du temps servant à étudier les dossiers et à rédiger les jugements. Elle l’avisait alors que ce plan serait mis en oeuvre en septembre 2022 — ce qui a bel et bien été fait.

Son objectif est d’alléger la charge de travail des juges afin de maintenir la qualité de la justice rendue aux citoyens, expliquait-elle. Les procès sont devenus beaucoup plus complexes et longs avec le temps, avec bon nombre de contestations constitutionnelles des articles du Code criminel, relève-t-elle. Elle réclamait ainsi 41 juges de plus afin d’atténuer les délais pour les justiciables.

Québec a protesté : impossible de nommer autant de juges en si peu de temps : le processus comprend plusieurs étapes, dont passer par toutes les étapes parlementaires de modification de la loi.

Parmi les pièces déposées à la Cour se trouve celle-ci : un document signé en novembre 2021 par le président de la Conférence des juges de la Cour du Québec, Serge Champoux, qui résume entre autres une rencontre entre le conseil d’administration de la Conférence et de la juge en chef.

Il y rapporte que celle-ci s’était engagée en juillet à mettre en place le nouveau ratio 1:1, soit plusieurs mois avant que le ministre de la Justice n’en soit officiellement avisé. On y lit aussi ceci : « Elle a ajouté que si le ministre ne réagit pas à demande, elle mettra tout de même en place le ratio 1:1. »

L’avocat du procureur général du Québec, Me Éric Cantin, déplore la méthode de négociation choisie pour obtenir plus de ressources : c’est « mettre un fusil sur la tempe du gouvernement », a-t-il plaidé mardi. « Pourquoi ne pas prendre le temps de trouver des solutions sans que les dossiers explosent ? »

Le problème des délais existait déjà avant la décision de la juge, a fait remarquer le juge Pierre Nollet de la Cour supérieure, qui entendait l’affaire.

« La décision de la juge rajoute au problème », a rétorqué Me Cantin. « On est déjà dans un contexte difficile […] et elle laisse comme seule solution d’ajouter 41 juges. » La Cour suprême nous a pourtant déjà dit qu’il faut éviter ce « marchandage » entre l’exécutif et le judiciaire.

Intérêt public

Selon l’avocat du Procureur général, l’intérêt public commande une suspension de la décision de la juge, pour éviter que les victimes n’aient pas à attendre encore plus avant que les procès aient lieu et ne pas qu’elles aient à mettre « leur vie sur pause. »

Il y a d’autres facteurs qui militent pour l’intérêt public, est intervenu le magistrat : que les juges aient le temps et la sérénité nécessaire pour rendre justice. S’ils tombent en congé de maladie en raison de leur charge de travail, « on n’est pas plus avancés », a-t-il dit.

L’avocat de la juge Rondeau a souligné que ce recours de Québec était une « première ». Jamais une décision d’un juge en chef par rapport à l’assignation des ressources n’a été contestée de la sorte, a lancé Me Marc-André Fabien. D’habitude, dit-il, le procureur général est le défenseur et le protecteur de l’indépendance judiciaire. « Mais ici, les rôles sont inversés : il en est le pourfendeur. »

D’ailleurs, a-t-il fait remarquer : la décision de modifier le ratio n’est « pas une lubie personnelle » de la juge en chef : elle a été prise en collégialité avec les autres magistrats de la Cour. Le résumé du juge Serge Champoux en fait d’ailleurs état.

Le procureur général ne se préoccupe que de la célérité à rendre la justice alors que la juge Rondeau se préoccupe de sa qualité, a-t-il accusé.

Et si cette décision de la juge est suspendue, il va falloir reconfectionner tous les rôles d’audience, a-t-il prévenu. « C’est impossible. On ne peut pas défaire ce qui a été fait. » Le gouvernement aurait dû agir avant, a-t-il plaidé. La demande de Québec mènerait à du chaos, sans apporter de solution, a renchéri son collègue Me Vincent Cérat Lagana.

Le juge Nollet a pris l’affaire en délibéré.