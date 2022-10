Espoir d’autres changements après un jugement sur le profilage racial dans les contrôles routiers

Le jugement qui invalide au Québec le pouvoir des policiers d’interpeller des automobilistes sans motif a montré la voie à suivre dans la lutte contre le profilage racial, a déclaré mercredi l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC). Elle croit qu’il donne un espoir de changement dans tout le Canada.

Mercredi, l’ACLC prenait la mesure de l’importance « majeure » de la décision rendue la veille par le juge Michel Yergeau de la Cour supérieure du Québec.

Ce dernier a déclaré que cette pratique policière est « un vecteur de profilage racial ». Vu son utilisation discriminatoire envers des communautés racisées, il l’a déclarée inconstitutionnelle, puisqu’il juge qu’elle contrevient aux droits et libertés protégés par la Charte canadienne.

Cette bataille avait été portée par Joseph-Christopher Luamba, un jeune homme noir qui a été arrêté trois fois par la police en un an alors qu’il se trouvait au volant d’une voiture, sans jamais recevoir de constat d’infraction. L’ACLC a activement participé au procès qui s’est déroulé à Montréal en mai et en juin.

« Une victoire contre le profilage racial »

« C’est une victoire contre le profilage racial pour beaucoup de gens, les Noirs, les Autochtones et les autres personnes racisées, qui, depuis des décennies, se font interpeller de façon disproportionnée par la police », a lancé Laura Berger, avocate et conseillère juridique à l’ACLC.

« Cette décision représente non seulement le potentiel d’apporter de nombreux changements au Québec, mais aussi de donner l’espoir de changements dans tout le Canada. »

C’est qu’elle pourrait avoir un impact juridique sur d’autres pratiques policières et d’autres litiges, ajoute l’avocate.

Si le Procureur général du Québec ou le Procureur général du Canada porte le jugement en appel, l’ACLC promet de se battre jusqu’au bout. Un jugement de la Cour suprême du Canada à ce sujet aurait force de loi partout au pays, a souligné Noa Mendelsohn Aviv, directrice exécutive et avocate générale de l’ACLC.

Si d’autres jugements dans le passé avaient reconnu l’existence du profilage racial, celui du juge Yergeau va beaucoup plus loin et est le plus important sur ce sujet à ce jour, estime Me Berger, car il s’agit ici d’une contestation constitutionnelle d’un pouvoir des forces de l’ordre, qui a été invalidé. Elle qualifie le jugement « de plus important rendu sur le profilage racial dans toute sa carrière. »

Le pouvoir policier d’intercepter des automobilistes demeure, mais il ne peut être appliqué sans motifs réels ou sans soupçons, uniquement à partir de l’« intuition ou [du] flair » des agents. Y a-t-il crainte que des « motifs » soient inventés ou fabriqués pour continuer de la même façon ?

L’ACLC se dit consciente que tout pouvoir policier comporte la possibilité qu’il soit utilisé d’une façon qui a un effet discriminatoire.

Le juge Yergeau lui-même l’a dit, rappelle Me Berger : il ne s’attend pas à ce que le profilage racial soit éliminé du jour au lendemain.

Mais elle estime que son jugement est définitivement un pas dans la bonne direction.