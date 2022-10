Un juge québécois vient de signer l’arrêt de mort des contrôles routiers aléatoires, en rendant sa décision dans une affaire où on lui avait soumis que cette pratique policière était à la source de nombreux cas de profilage racial.

Ces « interceptions routières sans motif réel » sont discriminatoires et contraires à la Charte canadienne des droits et libertés, a estimé le juge Michel Yergeau de la Cour supérieure.

Il invalide donc les articles de loi qui autorisaient cette pratique policière.

C’est donc une victoire pour Joseph-Christopher Luamba, un jeune homme noir qui a mené cette contestation de la loi. Il dénonçait avoir été interpellé trois fois en à peine un an, entre 2019 et 2020, lorsqu’il était passager ou au volant d’un véhicule, à Montréal et à Repentigny.

Dans sa décision de 170 pages, le juge Yergeau écrit que le profilage racial existe bel et bien et n’est « pas qu’une vue de l’esprit. »

Selon lui, la preuve soumise au procès démontre que ce pouvoir reconnu aux policiers est « devenu pour certains un vecteur, voire un sauf-conduit de profilage racial à l’encontre de la communauté noire. »

Bref, il ne croit pas opportun que le respect de la Charte soit « laissé à la remorque d’un improbable moment d’épiphanie des forces policières ».

Il invalide donc les dispositions légales, une invalidité qui prendra effet dans 6 mois.

Plus de détails suivront.