Le recours collectif des fonctionnaires fédéraux noirs ouvre un chapitre francophone

Les fonctionnaires et ex-fonctionnaires fédéraux en croisade contre Ottawa afin d’obtenir compensation pour le racisme systémique dont ils s’estiment victimes ouvrent leurs bras aux francophones du pays.

Le Secrétariat du recours collectif des employés noirs fédéraux exige le versement de 2,5 milliards de dollars du fédéral à 30 000 fonctionnaires qui ont été à l’emploi du gouvernement fédéral depuis 1970. Ces employés auraient souffert de freins systémiques dans l’avancement de leur carrière en raison de leur identité de groupe et doivent être dédommagés en conséquence, soutient-on.

L’ouverture d’une section francophone dans leur association permet de combler un angle mort de cette poursuite, selon le directeur des opérations de ce recours collectif, Alain Babineau. « On veut qu’ils puissent témoigner dans leur langue. » D’autant plus que le parler français peut être source de discrimination, observe l’ancien agent de la GRC aujourd’hui à la retraite. « À l’époque à Toronto, le francophone n’était pas bien vu. On se faisait dire speak white quand on parlait ensemble. »

Les femmes noires restent les plus touchées par cette discrimination systémique du gouvernement fédéral, soutient M. Babineau. « Il y a l’exemple d’une directrice adjointe de la région de Gatineau qui avait vu un dessin de singe laissé sur son bureau avec une note lui disant qu’elle devrait être concierge plutôt que gestionnaire. Elle a subi des représailles quand elle a porté plainte. »

Ottawa tente d’empêcher l’ouverture du procès. Au début du mois d’octobre, le gouvernement a demandé à un juge de rejeter cette action collective, arguant qu’il serait plus approprié de traiter ce dossier comme un grief en relations de travail.

Le renvoi de ces griefs aux organismes de traitement des plaintes ne mène à rien, plaide Alain Babineau. « On a des employés de la Commission des droits de la personne (CDP) qui nous disent qu’ils étaient incapables de gérer des plaintes de discriminations systémiques et qu’eux-mêmes ont vécu du racisme et de la discrimination au sein de la CDP. »

Le dossier doit être examiné par les tribunaux en mars prochain.