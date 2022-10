Edgar Fruitier sort de prison

Le comédien Edgar Fruitier obtient une libération anticipée en raison de son état physique et mental, rapporte Radio-Canada.

L’ex-animateur avait commencé en septembre à purger sa peine de six mois de prison pour attentat à la pudeur d’un adolescent.

M. Fruitier a été reconnu coupable en juillet 2020 d’avoir commis des attouchements sexuels dans les années 1970 sur son jeune voisin, un adolescent qui avait 15 et 17 ans à l’époque des gestes reprochés.

Âgé de 92 ans, Edgar Fruitier avait contesté la peine de six mois de prison qui lui a été imposée en 2021. La Cour d’appel a rejeté sa demande et a refusé d’alléger sa peine, malgré son âge avancé et son état de santé qui se détériore.

Les juges de la Cour avaient toutefois recommandé aux autorités carcérales de suivre l’état de santé de M. Fruitier. Celles-ci peuvent octroyer une liberté conditionnelle si elles jugent que la santé physique ou mentale du détenu peut être gravement compromise si la détention se poursuit.

Au moment où ces lignes étaient écrites, la Commission des libérations conditionnelles du Canada n’avait pas répondu aux demandes de commentaire envoyées par Le Devoir.