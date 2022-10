13 ans de prison pour le persécuteur d’Amanda Todd

Dans un jugement rendu vendredi, la juge Martha Devlin, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, condamne le Néerlandais Aydin Coban à 13 ans de prison. Il est entre autres reconnu coupable d’avoir harcelé et soumis à l’extorsion Amanda Todd, qui s’est suicidée à l’âge de 15 ans, en 2012.

« Amanda Todd voulait que sa voix soit entendue. […] Nous avons entendu l’incroyable tourment qu’elle a subi et nous avons entendu son récit édifiant — son avertissement aux autres enfants et à leur famille — sur ce qui se cache dans les coins les plus sombres d’Internet », a conclu la juge Devlin.

La peine prononcée vendredi dépasse d’un an celle qui avait été recommandée par la Couronne, alors que la défense avait recommandé deux ans, jeudi. Me Joseph Saulnier, l’avocat de la défense, avait dit qu’Aydin Coban purgeait déjà une peine de 11 ans au Pays-Bas pour des infractions similaires commises contre 33 jeunes victimes.

La peine qu’il purge dans son pays d’origine doit prendre fin en août 2024. Aydin Coban devra donc être reconduit au Canada, dès lors, pour purger sa nouvelle peine.

« Cette affaire a montré que les infractions sexuelles commises sur Internet à l’encontre d’enfants ne connaissent pas de frontières géographiques : les prédateurs d’Internet se cachent dans l’anonymat et sont capables de commettre des infractions partout dans le monde en cliquant sur un bouton », a d’ailleurs déclaré Martha Devlin.

Bien qu’Aydin Coban n’ait pas été accusé en lien direct avec la mort d’Amanda Todd, Martha Devlin considère le suicide de l’adolescente comme une circonstance aggravante : « Je suis convaincue que la détresse et les perturbations calculées et répétées introduites par M. Coban […] ont causé un profond préjudice émotionnel et psychologique qui a incontestablement contribué à ses problèmes de santé mentale, à sa toxicomanie et à son suicide. »

Rappelons qu’avant de s’enlever la vie, Amanda Todd a publié une vidéo qui a été vue plus de 14 millions de fois à ce jour et qui a fait le tour du monde. Elle a utilisé des cartons pour décrire en mots les agressions dont elle a été victime pendant trois ans.