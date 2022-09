Un enseignant poursuit son élève en diffamation et… gagne

Un élève du secondaire a été condamné à payer des dommages à son enseignant après s’être baladé avec trois amis avec des t-shirts arborant sa photo et une phrase suggérant qu’il a des activités sexuelles avec un autre professeur.

Une telle condamnation contre un élève est une première au Québec qui fera jurisprudence, estime l’avocat de l’enseignant, Me Charles-Éric Désîlets, en entrevue avec Le Devoir.

Un vendredi soir de 2019, les quatre amis de 16 ans décident de se faire confectionner des t-shirts au centre commercial.

Les jeunes de secondaire 5 échangent des idées sur ce qui pourrait être « drôle », écrit la juge Julie Messier de la Cour du Québec, et arrêtent leur choix sur la photo de l’un de leurs enseignants (X) avec la mention « Y suce X », Y étant le nom d’un autre enseignant à l’école.

Ils se baladent au centre d’achat en portant leurs nouvelles acquisitions, et ensuite au cinéma.

C’est là qu’ils sont aperçus par une employée, qui est une ancienne élève de X. Elle communique avec lui, alors qu’il est en train de passer une soirée tranquille avec sa conjointe. Il est bouleversé.

Au début de la semaine, deux des quatre élèves vont apporter le t-shirt à l’école, et un va même le porter alors qu’il est en salle de classe avec le professeur Y.

La direction va alors s’impliquer, rencontre les deux élèves et découvre le nom des deux autres. Ils seront tous suspendus temporairement.

Insatisfait, l’enseignant envoie une lettre de mise en demeure aux quatre élèves. Un règle immédiatement avec paiement d’une somme d’argent, les deux autres le feront plus tard, une fois que l’action en diffamation sera intentée.

L’action se poursuit donc jusqu’au procès contre un seul des élèves et contre ses parents, qui peuvent être tenus responsables pour les actes de leurs enfants. Initialement de 12 000 dollars, la poursuite est ensuite réduite à 4000, soit 2000 dollars en dommages pour atteinte à la réputation, troubles et inconvénients et 2000 dollars en dommages punitifs.

L’enseignant dit avoir été très affecté : « le message à connotation sexuelle l’a hautement inquiété comme pouvant porter atteinte à sa carrière d’enseignant. Il ne comprend pas pourquoi il est ciblé, pourquoi cette attaque personnelle, il perd espoir en l’humanité, il est triste. Il appréhende les prochains jours », est-il relaté dans le jugement.

Lettre d’excuse

En défense, l’élève a indiqué que l’intention du groupe était de faire une blague, et qu’il n’y avait rien « de personnel » à l’encontre de l’enseignant. « Il reconnaît que leur geste était méchant et rabaissant, même si cela n’a jamais été l’intention recherchée. »

Avant que l’action en diffamation ne soit intentée, le jeune a rédigé avec l’aide de son père une lettre d’excuse à l’enseignant. Toujours sur les conseils de celui-ci, il s’est rendu au magasin pour s’assurer que toute trace de l’impression du t-shirt soit effacée. Cette erreur a changé sa vie, a-t-il témoigné. À son retour à l’école suite à la suspension, il s’est senti rejeté par l’ensemble du corps professoral. Ses notes s’en sont ressenties et cela a affecté son parcours au cégep, qu’il a quitté. Il a fait une dépression et, à ce jour, il est suivi en pédopsychiatrie.

La juge tranche rapidement : il y a eu diffamation, notant qu’elle considère le tout comme étant « dégradant ». « Ce message affecte le respect et la confiance que le citoyen ordinaire peut avoir envers un professeur qui s’affiche comme étant « sucé » par un autre. Le lecteur ne peut faire autrement que se questionner sur la bonne conduite, le libertinage, les valeurs de X », écrit la magistrate dans sa décision.

« Une personne raisonnable, avisée, diligente et attentive aux droits d’autrui n’aurait pas créé et porté un tel chandail ».

Elle condamne le jeune à payer 1000 dollars en dommages moraux, une somme en deçà de ce qui était réclamé. La juge n’a pas accordé de dommages punitifs. « Elle a tenu compte de ses moyens limités » considérant qu’il débute dans la vie et du fait que l’enseignant avait réglé hors cour avec les trois autres élèves, a expliqué Me Désîlets.

Les parents sont épargnés : « On n’avait pas de preuve qu’ils avaient commis de faute » dans l’éducation de leur adolescent, indique l’avocat.