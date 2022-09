La famille de Joyce Echaquan dépose une poursuite civile de 2,67 millions

La famille de Joyce Echaquan, cette mère atikamek qui a perdu la vie il y a deux ans sous les insultes racistes d’une infirmière de l’hôpital de Joliette, dépose une poursuite de 2,67 millions à l’endroit du Centre hospitalier régional de Lanaudière, de la docteure Jasmine Thanh et de l’infirmière Paule Rocray.

En point de presse jeudi matin à Montréal, le procureur représentant la famille, Me Patrick Martin-Ménard, a déclaré que « la famille de Joyce a vécu un énorme préjudice suite à son décès » et que les « circonstances [entourant sa mort] ont aggravé le préjudice subi ».

Onze membres de la famille de la défunte font partie de la poursuite : son veuf Carol, ses sept enfants, sa mère Diane, feu son père Michel et sa belle-soeur Jemima Dubé.

« Je suis encore très perdu. C’est un nouveau chapitre », a glissé en point de presse son mari Carol, la tête baissée. « C’est difficile aujourd’hui de vivre ça. Mais on veut que justice soit faite pour ma fille, pour Joyce », a ajouté en atikamek Diane Dubé.

Selon la procédure déposée en Cour supérieure, la Dre Jasmine Thanh était la médecin traitante de Joyce Echaquan le jour de sa mort, le 28 septembre 2020. « Elle a négligé d’investiguer et d’évaluer la condition médicale de Mme Echaquan de façon conforme aux règles de l’art […] », est-il allégué.

Quant à l’infirmière Paule Rocray, il est avancé qu’elle « fautivement et négligemment omis de porter secours à Mme Echaquan », notamment après que cette dernière a chuté au sol. Il est également allégué que Paule Rocray a « tenu des propos désobligeants de nature raciste et empreints de préjugés à l’égard de Mme Echaquan […] ».

Les « fautes » de Jasmine Thanh et de Paule Rocray « ont causé le décès prématuré de Mme Echaquan dans des conditions inacceptables », peut-on lire dans la poursuite en responsabilité civile.

La poursuite cite également les nombreux drapeaux rouges qui ont été hissés en 2017-2018 lors des audiences de la Commission Viens. Plusieurs membres de la communauté atikamek de Manawan avaient alors témoigné de mauvais traitements subis à l’hôpital de Joliette.

Selon la procédure, la direction du CISSS de Lanaudière et son ex-président et directeur général, Daniel Castonguay, ont omis « fautivement et négligemment de prendre les mesures requises pour que cessent ses atteintes systémiques aux droits fondamentaux de cette communauté ».

Insultes

Le 28 septembre 2020, Joyce Echaquan avait diffusé en direct une vidéo sur Facebook dans laquelle on entendait l’infirmière Paule Rocray la traiter d’« hos*** d’épaisse de tab***** ».

« Ben meilleur pour f****** que d’autre chose ça. Surtout que c’est nous autres qui payent pour ça », disait-elle également, tout comme : « c’est mieux mort, ça ».

En septembre 2021, Paule Rocray a été radiée pour un an par son ordre professionnel. L’infirmière — qui détient 33 ans d’expérience — avait reconnu avoir fait preuve de violence verbale à l’endroit de Joyce Echaquan et d’avoir été négligente dans les soins qu’elle lui avait prodigués.

Dans son rapport déposé en octobre dernier sur la mort de la mère de sept enfants, la coroner Géhane Kamel concluait que le décès de Joyce Echaquan était accidentel. La dame de 37 ans est décédée d’un oedème pulmonaire, a établi la coroner, mais aussi des « manoeuvres possiblement délétères » et du « racisme et [des] préjugés » auxquels la patiente a fait face à l’hôpital de Joliette.

Plus de détails suivront.