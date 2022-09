La Cour supérieure se penche sur le dossier des cerfs de Longueuil

Le dossier des cerfs du parc Michel-Chartrand s’est retrouvé devant la Cour supérieure mercredi. L’avocate Anne-France Goldwater, qui représente un organisme de défense des animaux, a reproché à la Ville de Longueuil d’avoir renié son engagement de ne pas procéder à l’abattage de cerfs avant que le tribunal se prononce sur le litige.

Au nom de Sauvetage Animal Rescue, Me Goldwater avait déposé une demande d’ordonnance de sauvegarde afin d’obtenir un sursis pour l’abattage des cervidés en surpopulation dans le parc Michel-Chartrand.

Selon elle, la Ville a fait preuve de mauvaise foi dans ce dossier en laissant entendre qu’elle renonçait à l’euthanasie des animaux en juin dernier, avant de finalement opter pour une chasse contrôlée à l’arbalète afin de réduire la population de cerfs. La Ville a voulu « tromper la population » et « tromper la Cour supérieure » en n’attendant pas que le tribunal puisse trancher le litige, estime Me Goldwater.

Rappelons qu’après avoir annoncé en novembre 2021 qu’elle entendait abattre une soixantaine de cerfs dans ce parc en raison de leur surpopulation, la Ville de Longueuil avait fait savoir en février dernier qu’elle reportait à l’automne l’opération de capture et d’euthanasie des cerfs.

Puis, en juin, l’administration municipale avait affirmé son intention de suspendre l’opération afin de permettre au tribunal de trancher la question. Un mois plus tard, changement de cap : la Ville comptait désormais mener une opération de « chasse contrôlée » à l’arbalète, compte tenu de l’urgence de la situation.

Pas la bonne méthode, selon les plaignants

Ainsi, a allégué Me Goldwater, dès février, à la lumière d’un nouvel inventaire qui portait à 108 le nombre de cerfs dans le parc Michel-Chartrand, la Ville savait déjà que la capture et l’euthanasie des cervidés n’étaient pas la méthode qui serait retenue parce qu’elle n’aurait pas permis de réduire le nombre de cerfs de façon assez importante. « Ils savaient déjà quand ils ont pris leur engagement [de suspendre la capture et l’euthanasie des cerfs en juin]. Ils devaient rire dans leur barbe », a-t-elle dit. « C’était de la poudre aux yeux parce qu’on n’avait pas l’intention d’aller de l’avant avec ce plan. Leur idée était déjà déterminée le 25 février ou dans les jours qui ont suivi. »

Me Goldwater estime aussi que la décision de la Ville de Longueuil de procéder à l’abattage de dizaines de cervidés n’est pas rationnelle car la municipalité n’a pas envisagé d’autres options. Selon elle, la Ville aurait dû élaborer un plan de gestion de la population de cerfs qui permettrait de stériliser et vermifuger les cerfs, car éliminer ceux-ci sans prendre d’autres mesures de contrôle de la population nécessitera d’autres abattages de cervidés dans le futur.

L’avocat de la Ville de Longueuil, Jean-Pierre Baldarasse, a rétorqué que l’administration municipale avait changé de stratégie en optant pour une chasse contrôlée des cerfs en raison de l’augmentation importante de la population de cervidés.

Après avoir pris connaissance de l’inventaire du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) qui révélait que le nombre de cerfs au parc Michel-Chartrand était passé de 72 à 108 bêtes, la Ville s’est alors rendu compte que la méthode de capture et d’euthanasie ne pourrait plus être envisagée compte tenu du nombre de cerfs à abattre. Me Baldarasse a soutenu que « l’urgence extrême » de la situation a forcé la Ville à prendre ses responsabilités et envisager la chasse contrôlée à l’arbalète.

En août dernier, Longueuil a obtenu du MFFP son permis pour une chasse contrôlée à l’arbalète au parc.

L’audience qui se déroule au palais de justice de Longueuil se poursuit mercredi après-midi.