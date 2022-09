Le nombre de plants de cannabis permis à la maison débattu en Cour suprême

Quatre plants de cannabis, un seul ou aucun à la maison ? La Cour suprême a entendu jeudi un débat constitutionnel qui visait à décider si la décision du gouvernement québécois d’interdire la culture à des fins personnelle à domicile est valide ou pas.

En 2018, Ottawa a décriminalisé le cannabis à des fins récréatives et modifié le Code criminel en conséquence. À la maison, le maximum permis est de quatre plants : au-delà, il s’agit encore d’une infraction criminelle.

Peu de temps après, Québec a édicté une loi pour encadrer le cannabis et prescrit que les amateurs de la plante pourraient s’en procurer uniquement dans les magasins de l’État, sous l’étendard de la Société québécoise du cannabis (SQDC). Pas question d’en faire pousser des plants chez soi.

Mais un Québécois, Janick Murray-Hall, prétend que cette interdiction de Québec est inconstitutionnelle : il fait valoir que seul le fédéral a le pouvoir de créer des lois et des interdictions en matière criminelle.

Québec rétorque que sa loi n’est en pas une de nature criminelle, et qu’il l’a édictée en vertu de ses pouvoirs en matière de santé, dans le but de protéger celle de la population, surtout des jeunes. Un des moyens que le gouvernement a pris est de s’assurer de la qualité du cannabis vendu, avec un étiquetage qui avertit les utilisateurs de sa concentration et de ses effets.

L’avocat de M. Murray-Hall a plaidé jeudi devant la Cour suprême que lorsqu’Ottawa a décriminalisé le cannabis, c’était pour lui une façon d’éviter que les gens s’approvisionnent auprès de sources illégales. Les plantes vertes à domicile participent à ce système, a expliqué Me Maxime Guérin.

« La loi provinciale a pour effet de contrecarrer la loi fédérale. »

Et puis, les accidents impliquant des enfants ayant ingéré du cannabis à la maison sont limités, a-t-il ajouté.

Mais il s’est buté aux questions des juges de la Cour, qui lui ont fait remarquer que le but du droit criminel est « d’interdire ». Ainsi, Ottawa prohibe la possession de plus de quatre plants, mais « n’a pas créé de droit autonome » à la possession de ces quatre plants, ont-ils débattu avec le procureur.

Le juge Nicholas Kasirer lui a aussi rappelé que le rôle de la Cour suprême n’est pas de déterminer si la loi québécoise est bonne ou mauvaise. Son rôle est de déterminer si elle respecte la constitution et si elle porte ou non sur une matière qui est de la compétence exclusive du fédéral.

Une approche progressive

L’avocate du Procureur général du Québec, Me Patricia Blair, a défendu la loi québécoise et son objectif de « protection de la santé ».

Elle a rappelé que puisqu’il n’y avait pas encore beaucoup d’informations sur cette nouvelle substance, Québec a choisi de jouer de prudence.

« On a commencé par l’interdire à la maison » et on dirige les gens vers des sources contrôlées, à la SQDC, a-t-elle dit.

Cela pourra être élargi plus tard, a-t-elle fait valoir aux neuf juges.

Bref, selon elle, il n’y a pas de conflits entre la loi fédérale et la loi provinciale, ni entre leurs objectifs : les deux veulent protéger la population.

« Il est possible de respecter les deux lois », et les régimes provincial et fédéral sont complémentaires, a plaidé Me Blair.