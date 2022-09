La justice étant au point de rupture, son budget doit être doublé

Le système judiciaire québécois se trouve au bord du précipice, réitère la bâtonnière du Québec, Me Catherine Claveau, qui demande aux partis en campagne électorale de doubler le budget alloué à la justice.

Celui-ci devrait donc passer de 1,1 % du budget total du Québec à 2,2 %, réclame le Barreau du Québec, soulignant que la justice a souffert, et souffre toujours, en raison de son sous-financement chronique.

« Les citoyens du Québec méritent tous, sans exception, d’avoir accès à la justice lorsqu’ils en ont besoin », indique Me Claveau dans un communiqué.

Les effets du manque d’argent se font sentir dans les palais de justice du Québec : des causes sont reportées vu le manque de personnel pour faire fonctionner des salles de cour et les délais s’allongent pour avoir une date de procès.

Le Barreau donne ces deux exemples de bris de services afin d’illustrer ses propos : en mai dernier, un juge a été forcé de s’excuser auprès d’une aînée de 87 ans victime d’un violent vol qualifié, après avoir été obligé de reporter le procès de l’accusé en raison du manque de greffières. Et ce cas : un citoyen a attendu plus de trois ans avant de pouvoir se présenter aux petites créances pour une histoire de facture non payée.

« Notre système de justice a atteint ses limites et présente des risques alarmants de dérapage ou de rupture de services », insiste la bâtonnière.

Outre le budget, le Barreau réclame certaines actions qui devraient être mises en oeuvre en priorité.

D’abord, il demande au futur gouvernement de permettre aux justiciables de déduire de leurs impôts leurs factures d’avocats.

Il souhaite aussi que les ressources soient allouées de façon urgente pour la justice qui est rendue dans le Nord-du-Québec, une région où les justiciables sont gravement défavorisés.

Le Barreau, qui est l’ordre professionnel encadrant la pratique de plus de 29 000 avocats au Québec, souhaite aussi voir rapidement la réforme de l’aide juridique, notamment en ce qui concerne la grille de rémunération des avocats qui acceptent de tels mandats.

La justice devrait être une véritable priorité sociétale, au même titre que la santé et l’éducation, insiste le Barreau.