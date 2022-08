Hockey Canada: la plaignante s’est soumise à un examen polygraphique

La femme qui a intenté une poursuite contre Hockey Canada pour un viol collectif présumé a récemment passé un examen polygraphique, a dévoilé lundi son avocat. Une révélation qui déplaît fortement à un avocat criminaliste consulté par Le Devoir.

Une déclaration publiée par Robert Talach, du cabinet d’avocats Beckett, a révélé que la femme avait « passé avec succès » le test du détecteur de mensonges « avec une note de “véridique” ». Le résultat du test polygraphique, organisé par l’avocat de la plaignante, a été fourni à la police de London, à Hockey Canada et aux enquêteurs de la Ligue nationale de hockey.

L’avocat criminaliste Charles B. Côté ne voit cependant pas d’un bon oeil cette révélation qui a fait grand bruit mardi et qu’il qualifie même de « bel exemple de dérapage parfait d’un dossier ». « En droit criminel, le polygraphe n’est pas accepté comme preuve dans un procès parce qu’il a un seuil de faillibilité. Et il vient en quelque sorte remplacer le rôle du juge, qui doit évaluer la crédibilité qu’il doit accorder aux différents témoins », déplore-t-il.

Me Côté craint également que ce test, qui n’a aucune valeur devant un tribunal, vienne affaiblir l’indépendance du jury dans un éventuel et hypothétique procès. « Je trouve ça troublant que ce soit sorti dans le domaine public pour rehausser la crédibilité de la victime, soulève-t-il. On vient de faire état d’une preuve inadmissible à un bassin potentiel de jurés potentiels. »

Il perçoit la divulgation du résultat du test du polygraphe comme une tentative des avocats de la victime de contre-attaquer, après que les avocats de sept des huit joueurs impliqués dans l’affaire ont divulgué des vidéos, le 19 juillet dernier. Ces vidéos confuses, mais vraisemblablement tournées la nuit du viol présumé, montreraient la plaignante consentant à un acte indéterminé. « Ça vient détourner l’attention du débat : est-ce qu’un crime a été commis à ce moment-là, et quelle était la situation au moment des événements ? » ajoute Me Côté.

D’après la femme, huit joueurs — dont des membres de l’équipe canadienne junior qui a pris part au Championnat du monde de 2018 — l’ont agressée sexuellement à la suite d’un gala de Hockey Canada à London, en Ontario, il y a quatre ans.

En route vers le championnat junior

L’avocat de la plaignante a par ailleurs confirmé que l’information initialement diffusée par Hockey Canada selon laquelle la femme aurait refusé de collaborer à l’enquête était fausse.

La femme a clairement fait savoir à la police de London, dès le 24 juin 2018, qu’elle souhaitait que des poursuites pénales soient engagées, selon son avocat. Elle a de nouveau rencontré des agents les 26 juin et 31 août de la même année. Elle a été informée le 6 février 2019 qu’aucune accusation ne serait portée.

Pour Dominick Gauthier, ex-athlète olympique et cofondateur du groupe de soutien aux athlètes d’élite B2Dix, cette nouvelle incohérence de la part de Hockey Canada pourrait n’être que le prélude à bien d’autres. « Je crois que c’est le début d’une série de nouvelles qui vont sortir dans les prochains jours et qui vont nous choquer », lance celui qui est aussi analyste lors des Jeux olympiques. « Ces nouvelles vont continuer à nous frapper d’ici le 9 août », prédit-il.

Le 9 août marque en effet le début du championnat du monde junior de hockey sur glace de 2022, qui a lieu — ironie du sort — en sol canadien, soit à Edmonton. Ce sont des joueurs qui ont participé à cette compétition en 2018 ou en 2003 qui sont présentement visés par des allégations concernant deux viols collectifs distincts.

Mais pour Dominick Gauthier, la suite des choses est claire : la haute administration de Hockey Canada doit démissionner, bien qu’elle ait signalé son intention de demeurer en poste la semaine dernière devant un comité parlementaire. « Ce scandale, c’est ce qu’il fallait pour faire éclater l’abcès et mettre en place des gens qui ne sont pas influencés par la culture présente et qui arriveraient d’ailleurs. Il faut des gens qui ne viennent pas du milieu du hockey pour reconstruire le sport qu’on aime. Parce que présentement, c’est la honte. »

Enquête de la fédération internationale

La Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG) a fait savoir à La Presse canadienne dans un communiqué qu’elle avait lancé une enquête sur les actions posées par Hockey Canada.

« Ce sont des incidents profondément troublants que la FIHG prend extrêmement au sérieux », a-t-elle déclaré. L’organisme a également fait savoir qu’il continuerait de suivre les actions de Hockey Canada pour s’assurer que la fédération se conforme à son Code sur l’abus et le harcèlement. « La fédération prendra toutes les mesures appropriées conformément au code de la FIHG sur les abus et le harcèlement quand et si nécessaire », indique le communiqué.

Les révélations chocs se succèdent depuis maintenant plusieurs semaines dans l’affaire Hockey Canada. En plus d’allégations concernant deux viols collectifs distincts, des médias ont récemment révélé que Hockey Canada a utilisé un prétendu « fonds national d’équité », alimenté par les frais d’adhésion perçus à travers le pays, pour régler les réclamations pour agression sexuelle.

Hockey Canada a depuis affirmé qu’il n’utiliserait plus le fonds pour régler les réclamations liées à des agressions sexuelles.

Avec La Presse canadienne