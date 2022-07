André Boisclair écope de deux ans moins un jour de prison

Deux ans, moins un jour : c’est la durée de la peine de prison qui a été imposée lundi à l’ex-chef du Parti québécois (PQ), André Boisclair, pour avoir perpétré deux agressions sexuelles sur deux jeunes hommes.

Une peine « importante », a déclaré peu après l’audience le procureur de la Couronne, Me Jérôme Laflamme, « qui envoie le message que ce sont des gestes graves, qui sont punis à la hauteur de leur gravité. »

Cette peine lui évite par ailleurs de devoir purger sa détention dans un pénitencier fédéral, des établissements réservés aux personnes condamnées à deux ans ou plus d’emprisonnement.

Bronzé et vêtu d’un habit bleu gris, André Boisclair a quitté la salle par le box des accusés pour prendre le chemin de la détention. Un homme est venu lui porter un sac d’épicerie réutilisable contenant quelques effets personnels pour son séjour en prison. L’ex-politicien de 56 ans n’avait pas dit un mot à son arrivée au palais de justice de Montréal.

Cette peine était aussi la suggestion commune de l’avocat de la Couronne et de celui de la défense, Me Michel Massicotte, présentée à la Cour le 20 juin dernier.

Après un temps de réflexion, le juge Pierre Labelle de la Cour du Québec a décidé de l’entériner lundi, car, après avoir évalué tous les critères de la détermination de la peine, il a tranché que la suggestion était « juste, proportionnée et personnalisée » pour les gestes commis, qu’il a qualifiés de « hautement répréhensibles ». Pour les agressions sexuelles, la prison est souvent — mais pas systématiquement — la peine appropriée, a-t-il souligné. L’homme, qui a été chef du PQ de 2005 à 2007, devra aussi respecter une probation de deux ans et un interdit de contacts avec les deux victimes.

André Boisclair avait plaidé coupable à un chef d’accusation d’agression sexuelle et à un chef d’agression sexuelle commise avec l’aide d’une autre personne. Un arrêt conditionnel des procédures avait au même moment été prononcé sur le troisième chef, soit celui d’agression sexuelle armée.

Deux victimes

Les gestes condamnés avaient été perpétrés sur deux jeunes hommes dans la vingtaine, à des occasions différentes en 2014 et en 2015. Leur identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

Malgré la suggestion commune, le magistrat a néanmoins fait sa propre analyse et « en est arrivé à la même conclusion que nous », a commenté Me Laflamme en sortant de la salle d’audience. L’avocat de la défense, Me Massicotte, s’est quant à lui contenté d’un « pas de commentaire » en passant devant les journalistes.

Le juge a résumé les faits des deux crimes en rendant sa décision sur la peine : il a rappelé qu’en ce qui concerne la première victime, elle s’était rendue chez André Boisclair, où se trouvaient alors d’autres personnes. Certaines activités sexuelles consensuelles sont faites, puis l’ex-politicien a indiqué à deux hommes de saisir la victime et de la pénétrer. Le jeune homme ne voulait pas et s’est débattu. André Boisclair lui a tenu le torse pendant qu’un autre homme a tenté de le pénétrer, sans réussir. Quant à l’autre victime, il s’était rendu chez l’ex-politicien, où ils ont bavardé et bu de la bière, mais, à un certain moment, André Boisclair lui a imposé des gestes sexuels dont il ne voulait pas, dont une pénétration digitale. La victime lui a dit « arrête » trois fois avant qu’il ne le laisse tranquille.

Le juge Labelle a retenu comme facteurs aggravants le fait qu’il y a deux victimes qui ont subi d’importants traumatismes en raison des agressions.

« Un début de réhabilitation »

Quant aux facteurs atténuants, qui ont pesé dans la balance en faveur d’André Boisclair, le juge a relevé l’absence d’antécédents judiciaires, le fait qu’il a entrepris une thérapie pour sa consommation de stupéfiants ainsi qu’un suivi psychologique, qu’il a « toujours été un actif pour la société » et ses plaidoyers de culpabilité, qui ont évité aux victimes de devoir témoigner, en épargnant en même temps des ressources judiciaires, qui sont « dans un état critique », a noté le magistrat.

La reconnaissance de culpabilité est « un début de réhabilitation » de la part de celui qui a été délégué général du Québec à New York de 2012 à 2013.

À la fin juin, les deux jeunes hommes avaient livré un témoignage en cour, pour expliquer au juge comment les agressions les ont marqués et à quel point elles les affectent toujours aujourd’hui.

Saluant leur courage, le juge a déploré que ses mots ne puissent apaiser leurs souffrances. « Je leur souhaite que celles-ci diminuent et qu’ils puissent croiser dans le futur des personnes bienveillantes. »

André Boisclair leur a fait parvenir des lettres d’excuses, qui n’ont pas été lues devant le tribunal.

Présentes en salle d’audience lundi et accompagnées d’amies, les deux victimes n’ont pas voulu commenter la peine imposée.