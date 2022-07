Six mois de prison ferme pour Bryan McCormick

Bryan McCormick passera les six prochains mois derrière les barreaux. C’est la peine qui lui a été imposée pour avoir fait subir de nombreux actes de violence pendant près d’un an à son ex-conjointe, la femme d’affaires et influenceuse Elisabeth Rioux.

Il s’agissait d’une suggestion commune de la Couronne et de l’avocat de la défense qui a été soumise à la juge Nancy McKenna de la Cour du Québec, mardi matin au palais de justice de Saint-Jérôme.

L’homme de 28 ans sera aussi assujetti à une probation de trois ans et à une interdiction de contacts avec son ex-conjointe, et ne pourra faire aucune mention d’elle dans les médias sociaux. La juge lui a aussi ordonné de suivre une thérapie en prison.

« On vous met à l’écart de la société pour un temps, pour dénoncer ce genre de crime qui est grave, avec une responsabilité qui vous appartient entièrement », lui a-t-elle dit, alors qu’il se tenait debout devant elle.

La magistrate a retenu comme facteurs atténuants son absence d’antécédents judiciaires en pareille matière et le fait qu’il a choisi de plaider coupable, ce qui a évité à la victime « douleurs et souffrances » : si elle avait dû témoigner au procès, cela lui aurait fait revivre la violence.

Par contre, le fait que les gestes reprochés ont été posés dans un contexte de violence conjugale, parfois en présence de leur enfant, ont fait pencher la balance de la peine de l’autre côté : la personne avec laquelle vous devez vous sentir aimé et en sécurité vous trahit et laisse des blessures physiques et psychologiques qui « détruisent l’intérieur d’une personne », a décrit la juge.

En tenant compte de tous ces facteurs, elle a qualifié la suggestion des avocats de « raisonnable » et l’a entérinée.

Plaidoyer de culpabilité

Bryan McCormick avait plaidé coupable en décembre dernier à trois chefs d’accusation — voies de fait, menaces de mort et méfait, soit la destruction d’objets.

Ces reconnaissances de culpabilité avaient été faites dans le cadre d’une entente conclue avec la Couronne, qui avait alors accepté de demander un arrêt conditionnel des procédures pour les quatre autres chefs d’accusation auxquels il faisait face, c’est-à-dire agression armée, séquestration, harcèlement criminel et communications harcelantes.

Mardi mardi, le jeune homme s’est présenté dans la salle de Cour vêtu d’un pantalon de sport et d’un chandail à capuchon noir, muni de deux sacs au cas où il devrait se rendre le jour même en détention.

Brian McCormick, qui s’est décrit comme « journalier », a choisi de s’adresser à la juge. Il a admis ne pas avoir suivi de thérapie « pour la gestion de la colère ou des problèmes émotionnels » depuis ses actes de violence. « Par contre, par moi-même, j’ai fait fait plusieurs recherches sur Internet. Maintenant on trouve énormément de ressources et d’outils », a-t-il assuré en promettant de poursuivre des thérapies en prison.

« J’ai fait énormément de travail sur moi-même, dans l’ombre, à Chibougamau, pour m’améliorer en tant que personne ».

À son ex-conjointe, il a dit : « je m’excuse du plus profond de mon coeur ». Elle n’aura pas entendu ces mots car elle n’a pas voulu assister à l’audience. Dans le passé, elle avait dénoncé publiquement la violence qu’elle a subie.

La juge a toutefois tenu à rectifier un fait : « La gestion de la colère, c’est une chose. Mais l’exposé conjoint des faits (un résumé de la cause déposé à la Cour en décembre dernier) démontre qu’on parle d’une dynamique de violence conjugale. On va l’appeler par son nom. Ce n’est pas une simple colère. »

« Il n’est jamais trop tard, M. McCormick, pour vous investir et pour devenir quelqu’un de mieux », lui a-t-elle dit.

Des gestes violents à répétition

Les gestes reprochés à Bryan McCormick ont commencé en novembre 2019 et se sont poursuivis après la naissance de leur enfant, en juillet 2020.

Les journées du 28 et 29 septembre 2020 ont constitué un tournant, peut-on lire dans l’exposé conjoint des faits, un document de 5 pages signé par l’homme de 28 ans, qui reconnaît ainsi chacun des faits.

Alors que la jeune femme venait de lui dire qu’elle jugeait préférable qu’ils prennent « du temps chacun de leur côté », ces paroles ont déclenché une colère chez l’homme. Pendant qu’elle avait sa fille dans ses bras, pour lui donner à boire, M. McCormick a pris sa conjointe par les cheveux et s’est approché de son visage « pour lui dire que ça n’allait pas assez vite à son goût ».

Comme elle avait peur, elle a ouvert le moniteur du bébé pour l’enregistrer. Dans un accès de colère, il l’a détruit. Elle a ensuite réussi à le filmer avec son cellulaire. Pour le déverrouiller avec la reconnaissance faciale, il a agrippé son visage, lui laissant un bleu sous le menton et blessant sa lèvre qui s’est mise à saigner.

Il s’est énervé davantage et a commencé à l’étrangler : « J’ai pu rien à perdre, donne-moi ton code de cell, j’vas te tuer si tu ne me donnes pas le code. » Il a ensuite écrasé la tête de la jeune femme avec son pied. « La base de lit a été détruite lors de cet événement », peut-on lire dans l’exposé.

Elisabeth Rioux a réussi à contacter une amie. Bryan McCormick l’a alors prise par la gorge pour l’empêcher de parler, a-t-elle rapporté. Cette amie est venue la chercher accompagnée de deux hommes et ils ont quitté la maison avec le bébé. Le 29 septembre, elle portait plainte à la police.

L’exposé conjoint des faits fait état de 13 à 15 autres épisodes lors desquels l’homme a eu un comportement agressif, s’est livré à des voies de fait sur celle qui était alors sa conjointe, a détruit des objets et a fait des trous dans les murs avec ses poings.

Si vous êtes victime de violence conjugale, vous pouvez appeler la ligne d’urgence de SOS violence conjugale au 1 800 363-9010 (24/7). www.sosviolenceconjugale.ca.