L’ex-agent d’artistes québécois Julien Aidelbaum-Valade est acquitté

Un ex-agent d’artistes québécois et fondateur du Festival de musique alternative Santa Teresa a été acquitté après avoir été accusé de crimes à caractère sexuel sur une personne mineure.

Dans le cadre d’une entente globale convenue entre les procureurs, Julien Aidelbaum-Valade, âgé de 32 ans, a toutefois accepté de signer un engagement en vertu de l’article 810.1 du Code criminel, par lequel il reconnaît que l’enquêteur de police au dossier a des motifs raisonnables de craindre qu’il ne s’en prenne à une personne de moins de 16 ans. Cela ne signifie pas qu’un crime a été commis.

Vendredi dernier, devant la juge Sylvie Durand de la Cour du Québec, l’homme qui a été dans le passé gérant d’artistes comme Alex Nevsky et Loud Lary Ajust, a donc accepté de garder la paix et d’être assujetti à une série de conditions pour une période d’un an, a confirmé jeudi le procureur de la couronne responsable de ce dossier, Me Jérôme Laflamme.

L’homme avait été accusé en 2021 de divers crimes dont incitation à des contacts sexuels sur un mineur, obtention de services sexuels moyennant rétribution d’une personne de moins de 18 ans et leurre informatique. Les faits à l’origine de ces accusations, remontant à 2020, n’ont pas été rendus publics et, vu l’entente survenue, ne le seront pas.

Depuis la mise en accusation, Julien Aidelbaum-Valade a entrepris de nombreuses démarches personnelles, a indiqué Me Laflamme. Ce cheminement et son engagement en vertu de l’article 810.1 tendent à remplir l’objectif de protection du public.

Ce type d’engagement devant la Cour n’est pas rare et est généralement conclu dans le cadre d’ententes négociées entre procureurs, parfois quand il y a crainte que la preuve au dossier ne soit pas suffisante pour obtenir une condamnation.

Si Julien Aidelbaum-Valade ne respecte pas les conditions imposées — ne pas communiquer avec la personne mineure nommée dans la dénonciation policière, ne pas se trouver à proximité de celle-ci et de ne pas occuper d’emploi dans lequel il serait en position d’autorité sur des mineurs, entre autres — il pourra être accusé de bris de conditions, ce qui est une infraction criminelle.