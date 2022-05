Procès d’un pouvoir policier à la source de profilage racial

Le procès d’un pouvoir policier, soit le droit d’effectuer des contrôles routiers au hasard, a commencé ce lundi au palais de justice de Montréal. Ceux qui veulent le faire déclarer invalide, parce que contraire à la Charte, font valoir que cette pratique est à la source de nombreux cas de profilage racial. Ils demandent donc que ce pouvoir soit retiré aux forces policières.

Le demandeur est Joseph-Christopher Luamba, un jeune Noir qui dénonce avoir été interpellé une dizaine de fois en un an et demi, soit lorsqu’il était au volant, ou encore passager d’un véhicule.

Il veut faire déclarer que la règle de common law autorisant certains agents de la paix à intercepter un véhicule automobile et son conducteur sans le moindre soupçon qu’une infraction a été commise, ainsi que des paragraphes du Code criminel et du Code de la sécurité routière, sont inconstitutionnels.

« Moi, je voudrais arrêter ce fléau qu’est le profilage racial », a-t-il déclaré au juge Michel Yergeau de la Cour supérieure lundi après-midi.

L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC), un organisme sans but lucratif, participe à la contestation constitutionnelle de ce pouvoir, et fait valoir qu’il est injustifié, arbitraire et représente une violation importante des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

L’exercice de ce pouvoir a entraîné du profilage racial, de la discrimination et du harcèlement depuis des décennies « et affecte de façon disproportionnée les personnes noires, autochtones ainsi que les autres personnes racialisées », allègue l’organisation dans ses procédures.

Sans oublier que cela mine la confiance du public envers les forces de l’ordre, poursuit-elle dans ses procédures.

« La pratique du profilage racial, en particulier, sape la croyance et l’attente — fondamentales dans toute société démocratique — que tous les individus sont égaux devant la loi », peut-on y lire.

Les gouvernements du Québec et du Canada défendent ce pouvoir policier existant dans leurs lois respectives.

Le procès doit durer environ un mois.