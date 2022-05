15 ans de prison pour un Québécois faisant du tourisme sexuel

Le Canada peut sévir au pays contre ses citoyens qui font du tourisme sexuel. Vendredi, un Québécois qui a agressé sexuellement une fillette pendant 7 ans à Cuba et qui a réalisé de la pornographie juvénile vient d’écoper d’une peine de prison de 15 ans.

Alain Vandette, âgé de 59 ans, a appris son sort vendredi après-midi.

Il avait été arrêté pour ses crimes en 2019, à Montréal, et plaidé coupable deux ans plus tard.

Il s’agit de l’une des peines les plus sévères imposées pour ce genre de crime, a déclaré le procureur de la Couronne, Me Jérôme Laflamme.

Normalement, les procès doivent avoir lieu dans le pays où les crimes ont été commis. Mais depuis 1997, il est possible de poursuivre des Canadiens qui commettent des crimes sexuels à l’extérieur des frontières du pays. C’est pourquoi Alain Vandette a dû répondre de ses gestes ignobles dans une salle de cour du palais de justice de Montréal.

Il s’agit là d’une « forme de colonialisme particulièrement ignoble », a dénoncé le juge Alexandre Dalmau de la Cour du Québec.

« Le Canada a le bras long », a commenté Me Laflamme en sortant de la salle de Cour, avec ce message pour les Canadiens qui seront tentés de commettre des crimes sexuels à l’endroit des enfants à l’étranger : « On va vous poursuivre ».

Vandette s’est posé en sauveur de l’enfant qu’il a agressée et de sa mère car il subvenait à leurs besoins. Selon ses dires, la mère travaillait pour 50 cents par jour à nettoyer les toilettes d’une station-service et l’enfant n’avait aucun jouet.

Le juge ne s’est pas laissé émouvoir par ces paroles : il y voit plutôt « une parfaite démonstration de l’exploitation sexuelle d’une enfant se trouvant dans une situation de grande pauvreté, donc de grande vulnérabilité ».

Les agressions perpétrées sur la fillette, de ses 7 ans jusqu’à l’âge de 14 ans, sont fréquentes, répétées et dégradantes — et souvent avec la participation de la mère de l’enfant, que Vandette a épousée en 2013. Il a ensuite pris d’innombrables photos et vidéos mises en scène.

Le magistrat a détaillé dans son jugement les crimes sexuels commis, mais leur récit sera épargné aux lecteurs.

On retient toutefois qu’il y a écrit que Vandette et la mère ont « utilisé l’enfant comme un objet, un jouet sexuel, sans aucune considération pour son humanité ».

« Ils l’ont plutôt déshumanisée pour la satisfaction sexuelle du délinquant ».

« Les actions, particulièrement avilissantes du délinquant, démontrées dans ces images sont une attaque directe à la dignité humaine et au caractère sacré que la société confère à la protection des enfants ».

Selon Vandette, la mère est actuellement en prison à Cuba. Son avocat n’a pas voulu parler aux journalistes vendredi.

Le juge Dalmau estime que Vandette n’a aucune empathie et qu’il tente de justifier ses gestes et de les minimiser avec des phrases prononcées à l’enquête pour remise en liberté comme « en vacances, tu es en vacances, c’est pas pareil » , « c’est commun là-bas », et que c’est la mère de la fillette qui l’a entraîné et qu’il « s’est laissé bercer là-dedans », en faisant complètement abstraction du fait qu’il consommait de la pornographie juvénile bien avant de la rencontrer.

Aujourd’hui, la poursuite pense beaucoup à la victime, qui a maintenant 17 ans, a déclaré Me Laflamme. « On n’a pas pu la rencontrer, on ne la connaît pas, mais elle est dans nos pensées et on espère qu’elle ira bien ».

« On lui souhaite une vie paisible. »