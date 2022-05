Les policiers n’ont pas à être parfaits, plaide la défense quant à l’attaque du Métropolis

Les policiers ne sont pas tenus au standard de perfection et ils n’ont commis aucune faute le jour de l’attentat du Métropolis en 2012, a fait valoir l’avocat du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) en présentant sa plaidoirie pour faire rejeter la poursuite de quatre survivants.

Quand on évalue le travail policier après coup, il faut éviter de le faire avec le bénéfice du recul du temps et en regardant l’ampleur de la tragédie, a fait valoir Me Pierre-Yves Boisvert. « Il faut se replacer dans le moment », et évaluer si les actions de la police étaient « raisonnables », et non pas si une meilleure conduite aurait pu être adoptée, a-t-il plaidé.

Le 4 septembre 2012, la cheffe du Parti québécois (PQ), Pauline Marois, savourait sa victoire électorale sur la scène du Métropolis quand Richard Henry Bain s’est approché de la porte arrière de l’édifice, une arme d’assaut à la main, en tirant des balles qui ont tué le technicien de scène Denis Blanchette et blessé sévèrement son collègue Dave Courage.

Ceux qui ont intenté la poursuite contre le SPVM et la Sûreté du Québec (SQ) sont quatre techniciens de scène qui étaient présents ce soir-là. Ils allèguent avoir subi de graves blessures psychologiques et divers traumatismes pour lesquels ils réclament chacun 175 000 $, en plus de 120 000 $ en dommages punitifs.

Ils reprochent diverses fautes aux deux forces policières, dont le manque d’effectifs autour du Métropolis, et une absence de coordination et de planification en n’ayant pas analysé les diverses menaces formulées le jour même contre Mme Marois et en n’adaptant pas leurs plans à ces nouveaux dangers potentiels.

Plus concrètement, leur avocate, Me Virginie Dufresne-Lemire a martelé ce constat jeudi lors de sa propre plaidoirie : il n’y avait aucun policier qui surveillait la porte arrière du Métropolis, là où Bain s’est dirigé.

Mais pour réussir dans leur poursuite en dommages, les quatre survivants doivent prouver que les policiers ont manqué à une règle, à une norme ou à un usage du travail policier.

« Mais je n’ai rien entendu. C’est le vide total », a répété Me Boisvert. « Il n’y a pas l’ombre d’un commencement d’une faute. »

Il ne suffit pas de dire que l’on n’est pas d’accord avec la façon dont la police a agi ou encore que l’on aurait fait autrement, dit-il : il faut démontrer une faute.

Trop tardif

Puis, Me Boisvert a soutenu que les quatre survivants n’ont pas intenté leur poursuite dans les délais requis. L’action contre le SPVM, une force policière municipale, doit être intentée au plus tard six mois après la faute, comme le prescrit la Loi sur les cités et les villes. Quant à la SQ, le délai maximum serait de 3 ans. Dans les deux cas, c’est trop tard, ont fait valoir les avocats en défense.

Me Dufresne-Lemire avait plaidé jeudi « l’impossibilité d’agir de ses clients », qui n’ont pas compris immédiatement que leurs traumatismes découlaient de l’attentat. Et ils étaient trop déboussolés pour retenir les services d’un avocat, a-t-elle ajouté, en plaidant cette exception qui permet d’intenter une action plus tard.

Me Boisvert s’est opposé à son argument : quand on prétend que tout a basculé le soir du 4 septembre et qu’on a vécu la « terreur », « ça se remarque ».

Les quatre demandeurs ont droit à notre sympathie, a-t-il poursuivi, mais les règles de droit s’appliquent à tout le monde. Ne serait-ce que pour cette raison, leur poursuite ne peut être accueillie, a-t-il dit.