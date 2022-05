Après quatre jours de délibérations, les jurés au procès de Carl Girouard ont finalement rejeté la demande d’un verdict de non-culpabilité pour cause de troubles mentaux.

Il est reconnu coupable de deux meurtres au premier degré et de cinq tentatives de meurtre.

Dans la salle, se trouvaient des proches des victimes mais également plusieurs avocats non-affectés à cette affaire venus entendre le verdict de ce dossier très sensible.

Après le verdict, la belle-sœur de la victime Suzanne Clermont, Marie-Claude Veilleux, s’est dite « soulagée » du verdict. La société, a-t-elle dit, sera ainsi protégée d’un individu dangereux et « malveillant »

Les membres du jury étaient isolés depuis lundi midi pour rendre leur verdict. Ils n’ont interpellé le juge qu’une fois, lundi après midi, pour lui demander des renseignements sur les critères liés à certains types de condamnation.

La Défense prépare un appel

L’avocat de l’accusé, Pierre Gagnon a déjà fait savoir qu’il comptait porter la cause en appel.

Durant le procès, il avait plaidé qu’il souffrait de schizophrénie ainsi que d’une forme d’autisme légère et qu’il était en plein délire au moment de l’attaque.

Le procureur de la Couronne, François Godin, avait quant à lui soutenu que l’homme de 26 ans n’avait pas de diagnostic grave de maladie mentale, mais souffrait plutôt d’un trouble narcissique qui ne l’empêchait pas d’être pleinement conscient des gestes qu’il posait.

Le soir du 31 octobre 2020, Carl Girouard s’était rendu dans le Vieux-Québec avec un sabre et avait attaqué en quelques minutes sept inconnus croisés sur son chemin. Deux personnes sont mortes — François Duchesne et Suzanne Clermont — et cinq autres ont été blessées dont certaines gravement.

La peine influencée par le dossier d’Alexandre Bissonnette

Reste maintenant à savoir quelle peine sera imposée à Carl Girouard pour ses crimes. Le verdict de culpabilité pour meurtre au premier degré l’expose à une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Or, étant donné qu’il a été reconnu coupable de deux homicides et cinq tentatives de meurtres, il s’expose aussi à des peines multiples (de 50 ans sans possibilité de libération, par exemple), comme ce fut le cas pour l’auteur de l’attaque à la Mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette.

La Cour suprême doit justement rendre une décision jeudi prochain sur la constitutionnalité des peines multiples. Cela permettra de déterminer si la peine de Carl Girouard pourra alors être multipliée.

Quoi qu’il advienne, le débat juridique sur la peine doit avoir lieu le 10 juin. Plusieurs victimes ont déjà manifesté leur intention de se faire entendre à cette occasion.