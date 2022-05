La Cour suprême ne modifie pas les délais prescrits par l’arrêt Jordan

La Cour suprême du Canada a refusé d’étirer l’élastique de l’arrêt Jordan pour un homme accusé d’avoir violemment battu son épouse. Il n’y aura pas d’arrêt des procédures pour le scientifique et chercheur universitaire ontarien qui alléguait que son droit d’avoir un procès dans un délai raisonnable avait été bafoué.

Le plus haut tribunal du pays a rendu son jugement mercredi, peu après avoir écouté les présentations de l’avocat de l’homme et de celle de la procureure de la Couronne.

Adeel Safdar avait été arrêté en avril 2015, en même temps que son frère et sa mère : ils ont tous trois été accusés d’avoir infligé de nombreuses blessures à l’épouse du chercheur ainsi que de lui avoir fait subir de multiples mauvais traitements au fil du temps.

Cette affaire était « bizarre, triste, complexe et troublante », selon le juge qui l’a entendue en Ontario.

Au terme du procès, après les plaidoiries finales des avocats, et alors que le magistrat était en train de rédiger les motifs de sa décision, la défense a envoyé une requête en arrêt des procédures.

Le juge a donc mis sa décision de côté, et s’est concentré sur cette requête. On y alléguait principalement — mais d’autres éléments du calcul avaient aussi été remis en question — que les procédures criminelles avaient dépassé le plafond de 30 mois prescrit par l’arrêt Jordan de la Cour suprême de 2016. Au-delà de cette période — à moins de circonstances particulières — l’arrêt des procédures doit être ordonné, puisqu’un accusé a le droit de subir son procès dans un délai raisonnable, en vertu de l’article 11 b de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge a mis fin aux procédures contre le trio et Adeel Safdar avait quitté la salle de Cour comme un homme libre.

Insatisfaite, la Couronne en avait appelé de cette décision et a eu gain de cause devant la Cour d’appel de l’Ontario en avril 2021.

Puis, en juin 2021, le juge du procès a rendu son verdict de plus de 150 pages. Il a acquitté le frère et la mère, mais a trouvé Adeel Safdar coupable de voies de fait graves pour avoir fracturé la mâchoire de son épouse à deux endroits, ainsi que d’avoir défiguré de façon permanente son oreille.

L’homme a alors saisi la Cour suprême, tenant à s’en sortir indemne avec un arrêt des procédures — et sans condamnation.

La Cour suprême lui a dit non. Elle s’est basée sur son propre arrêt R. c. K.G.K, rendu en 2020, soit après le procès de Adeel Safdar. Dans cette affaire, elle avait déjà exclu le temps de délibération du juge du calcul de la période maximale de 30 mois. Dans cet arrêt précédent, la Cour avait déjà tranché que la période de temps comprise entre les plaidoiries et la demande en arrêt des procédures ne pouvait être comptée.

Or, sans cette période post-procès, les procédures criminelles ont duré 29.25 mois, a confirmé la Cour. La période de l’arrêt Jordan se calcule entre la date de l’accusation et la fin des plaidoiries, et « non avec la période après le procès », a rappelé le juge Russell Brown de la Cour suprême, qui a lu la décision mercredi. La délibération judiciaire ne doit pas être comptée, a-t-il poursuivi en donnant raison à la Cour d’appel et à la Couronne.