Des médicaments trop faibles pour un schizophrène, plaide un psychiatre

Les médicaments qui ont été prescrits en prison à l’auteur de l’attaque dans le Vieux-Québec n’auraient pas suffi à stabiliser une personne vraiment schizophrène, selon le psychiatre de la Poursuite.

Au Centre de détention de Québec, Carl Girouard s’est fait prescrire des antidépresseurs et un antipsychotique — le Seroquel — mais « à une dose très faible pour traiter une psychose », selon le psychiatre Sylvain Faucher qui a témoigné jeudi en Cour supérieure.

À ses yeux, c’est un signe parmi d’autres que l’accusé ne souffre pas de schizophrénie et n’était pas en psychose lorsqu’il a commis deux meurtres et cinq tentatives de meurtres le soir de l’Halloween 2020.

M. Faucher est l’expert-témoin de la Poursuite. Cette dernière plaide que M. Girouard n’avait pas de problèmes mentaux lui permettant d’échapper à la peine prévue pour ce type de crimes.

« Monsieur, au moment des faits, savait ce qu’il faisait et il était capable d’en apprécier la qualité », a tranché le psychiatre.

Le Dr. Faucher s’étonne particulièrement de la rapidité avec laquelle le soi-disant délire de l’accusé a pris fin le soir de l’attaque. Carl Girouard avait lui-même raconté dans son témoignage que « sa mission » avait cessé d’avoir du sens après qu’il se soit attaqué à un jeune homme sur les Remparts (sa 7e victime). « Ça fait six ans que [le projet] le pousse et là : poup ! Il n’est plus là. Il est capable de tasser ça. Ça m’apparaît particulier », a déclaré l’expert.

Le psychiatre souligne en outre que son comportement en prison n’était pas celui d’un schizophrène, à l’exception d’un épisode où il aurait été vu en train de soliloquer. « Il n’a plus aucune préoccupation sur le devenir de sa “mission”. Est-ce que son message est passé ? Ses alter ego ont-ils réagi ? Non ! Ce qui le préoccupe, c’est sa situation personnelle. »

À son avis, Carl Girouard est plutôt atteint de « traits narcissiques », ses actions étant motivées par un fantasme inspiré de jeux vidéo dans lequel il tient le beau rôle, à l’inverse de sa réalité.

« Il se plaint que la société empêche d’être ce qu’on est. La société ne le reconnaît pas à sa juste valeur », a mentionné le Dr. Faucher. Des éléments « qui laissent entrevoir », dit-il, du « ressentiment », « de la dévalorisation ».

Un rare désaccord entre les deux psychiatres

Le Dr Faucher s’inscrit ainsi en faux avec le témoignage de son collègue, le psychiatre Gilles Chamberland, qui a témoigné plus tôt pour la Défense. Vendredi, le Dr, Chamberland avait plaidé que Carl Girouard souffrait de schizophrénie et qu’il était également dans le spectre de l’autisme.

Le Dr. Faucher doute aussi de ce second diagnostic mais y voit, de toute façon, un « diagnostic accessoire dans la présente cause ».

Au début de son témoignage, il a souligné au jury qu’il était très rare que deux collègues soient autant au désaccord sur un diagnostic. « Le Dr. Chamberland et moi, on arrive très souvent aux mêmes conclusions. C’est la deuxième fois seulement [qu’ils se contredisent] ».

Quand une personne commet « un acte totalement insensé », a-t-il souligné, « le premier réflexe est de se dire qu’il est l’œuvre d’une « personne malade ». Or « la plupart des axes insensés sont faits par des gens non-malades » qui recourent à des « distorsions cognitives » pour « s’autoriser » à commettre le pire, a-t-il déclaré.

M. Faucher est le second expert à être appelé à la barre par les procureurs du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Il avait été précédé par le Dr. William Pothier, un neuropsychologue qu’il avait lui-même mandaté pour évaluer l’accusé, et dont la crédibilité a été vivement attaquée par la Défense, plus tôt cette semaine.

Le procès doit se poursuivre vendredi avec le contre-interrogatoire du Dr. Faucher.