Carl Girouard était «en plein délire» au moment de l’attaque dans le Vieux-Québec

L’auteur de la tuerie dans le Vieux-Québec était malade, selon le psychiatre Gilles Chamberland. En plus d’être sur le spectre de l’autisme, il souffrait d’après l’expert de schizophrénie et était en « plein délire » au moment des actes qui lui sont reprochés.

« Selon moi, il est sur le spectre de l’autisme », a d’abord déclaré l’expert dans son témoignage vendredi matin. On le voit, a-t-il dit, « à la façon dont il réagit », quand il se « balance » de l’avant à l’arrière et dans sa « façon d’entrer en relation avec les autres », qui est « extrêmement difficile ».

À cela s’ajoute un trouble de schizophrénie dont il présentait les signes avant-coureurs dès l’âge de 12 ans, a poursuivi le Dr Chamberland.

Accusé de deux meurtres et cinq tentatives de meurtres, il n’entendait pas de voix, comme c’est le cas chez d’autres schizophrènes. Il n’avait pas non plus de personnalités multiples, a-t-il expliqué. Par contre, il était frappé par des idées « délirantes », comme cette conviction qu’il ferait la preuve de son « courage » en tuant des gens avec un sabre. « Si c’est pas un délire, je ne sais pas ce que c’est. »

Gilles Chamberland est le témoin expert sur lequel s’appuie la défense pour plaider que Carl Girouard, 26 ans, n’est pas criminellement responsable des gestes posés le 31 octobre 2020 en raison de troubles mentaux.

Accès à « tous les services »

Contrairement à ce que beaucoup soupçonnaient au lendemain de la tuerie, Carl Girouard a eu accès à beaucoup de services en santé mentale, a-t-il aussi fait remarquer. On a affaire, a-t-il dit, à un jeune « fortement perturbé qui a consulté en pédopsychiatrie dès le primaire, à qui donne tous les services mais ça marche pas et on ne réussit pas à l’aider, à l’encadrer ».

Des rapports cités par le Dr Chamberland indiquent en outre que sa mère était très présente. « On est loin d’un enfant de qui on ne s’est pas occupé. Au contraire. »

L’accès aux services n’aurait toutefois pas été optimal au cours des années précédant l’attaque, selon le témoignage d’un travailleur social entendu plus tôt dans le cadre du procès.

Confondre la réalité et un jeu vidéo

Mardi et mercredi, l’accusé avait expliqué devant la Cour qu’il y avait « deux Carl Girouard » : le Carl Girouard bienveillant qui témoignait et le Carl Girouard violent et dangereux responsable de l’attaque du 31 octobre.

Dans son témoignage, le Dr Chamberland a expliqué que l’accusé confondait la réalité et son jeu vidéo préféré dans lequel son avatar tuait des gens avec un sabre. « Quand il joue avec son jeu vidéo, c’est automatique, c’est le programme délirant qui embarque dans sa tête. »

Son état, a-t-il avancé, s’est détérioré durant la pandémie quand il a cessé de travailler, ce qui l’a privé des rares contacts qu’il avait avec la vie à l’extérieur du jeu. « À partir du moment où il arrête de travailler, […] tout a basculé. »

C’est « un individu qui glisse dans les jeux vidéo », qui « désinvestit sa vraie vie », a-t-il aussi fait valoir.

Le psychiatre doit poursuivre son exposé lundi. On entendra ensuite le témoin expert en psychiatrie de la poursuite, le Dr Sylvain Faucher.