L’auteur de la tuerie dans le Vieux-Québec témoigne

L’auteur de la tuerie dans le Vieux-Québec dit avoir commis ses crimes en raison d’une «mission» inspirée de jeux vidéo qui l’obsédaient depuis des années. Lors de son témoignage mercredi, il a lui-même fait allusion à ses «difficultés mentales».

Les cheveux coupés courts, vêtu d’une chemise blanche propre, le présumé auteur de deux meurtres et cinq tentatives de meurtres a répondu longuement aux questions de son avocat Pierre Gagnon mercredi matin.

Tôt dans l’interrogatoire, il a dit qu’il «mélangeait le monde des jeux vidéo avec le monde réel». Sur un ton poli, calme et clair, il a raconté comment vers l’âge de 15-16 ans, il avait découvert ces jeux, particulièrement ceux «avec des épées et des armes blanches».

Il a soutenu que cet univers avait supplanté la réalité, notamment celle de l’école pour laquelle il a perdu tout intérêt.

Il affirme avoir été habité par l’idée d’une «mission» qui a pris toute la place dans sa tête à partir de l’âge de 18 ans. «[J’y pensais] toujours. À chaque jour. C’était comme un deuxième monde dans ma tête que j’associais à cette mission. […] Il y avait un Carl Girouard qui ne pensait pas à la mission et un Carl Girouard qui pensait à la mission. J’ai jamais pu enlever ça de ma tête.»

La «mission» constituait à tuer des gens pour attirer l’attention d’autres amateurs de jeux anonymes qu’il a appelé ses «alter ego». Le contexte du Vieux-Québec, de l’Halloween et de la pleine lune a contribué à stimuler ses obsessions.

Son avocat Pierre Gagnon veut convaincre le jury qu’il n’est pas criminellement responsable de ses crimes en raisons de troubles mentaux. Dans son témoignage, l’accusé a lui-même évoqué ses «difficultés mentales» sans préciser de diagnostic.

«Il voulait qu’on le laisse tranquille»

Dans un précédent témoignage, sa mère, Monique Dalphond a raconté que son fils avait été suivi en pédo-psychiatrie à l’école primaire pour des troubles de comportement. «C’est surtout à partir de la troisième année que c’est devenu sérieux», a-t-elle dit. Le jeune Carl Girouard avait un «comportement perturbateur». Dans l’autobus, il «donnait des jambettes et voulait se battre avec les autres garçons». Il «mangeait ses mines de crayons».

Carl Girouard a essentiellement été élevé par sa mère, son père ayant quitté le ménage lorsqu’il avait dix ans. Il a trois frères dont l’un est autiste et l’autre a présenté à l’âge adulte des problèmes de comportement, a soutenu la mère.

Vers la fin du primaire, Carl Girouard s’est fait prescrire un médicament pour traiter l’hyperactivité - le Concerta - qu’il a cessé de prendre parce qu’il ne se sentait pas bien, selon sa mère.

«Son comportement en classe s’était amélioré, mais je le sentais anxieux. […] Il dormait mal, [ne] mangeait pas bien, se plaignait de maux de ventre.»

Adolescent, c’était un garçon isolé. Une fois majeur, il se procure une carte de crédit et «commence à avoir un intérêt marqué pour les armes blanches et les costumes de samouraï», a relaté sa mère. «Il les achète, les jette et en rachète d’autres.»

Est-ce que cela l’inquiétait ? «C’est sur que je suis inquiète, mais c’est le seul intérêt qu’il a à part les jeux vidéo», a répondu Mme Dalphond à l’avocat. «Il n’avait pas d’amis, pas de blonde, pas de vie sociale. J’ai pas voulu le décourager.»

Outre l’accusé et sa mère, la défense compte appeler à la barre comme témoins une employée du centre de détention et le psychiatre Gilles Chamberland.

