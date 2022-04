La SQ n’a encore rien retracé sur les menaces contre Pauline Marois lors de l’attentat du Métropolis

Le procès intenté par des victimes de la fusillade au Métropolis, lors de la soirée de victoire électorale de Pauline Marois en 2012, est suspendu à nouveau le temps que la Sûreté du Québec (SQ) puisse fournir de l’information sur les menaces qui avaient été faites contre la chef du Parti Québécois (PQ).

Quatre survivants de l’attentat du Métropolis poursuivent la SQ et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour les traumatismes subis en raison de la sécurité déficiente, notamment car l’arrière de cette salle de spectacle de Montréal n’était pas sécurisée le 4 septembre 2012. Ces quatre techniciens de scène réclament plus de 600 000 $.

Ce soir-là, Richard Henry Bain a ouvert le feu, tuant le technicien de scène Denis Blanchette et blessant Dave Courage, en plus de tenter d’incendier l’édifice. Il a depuis été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans.

Dans le cadre du procès civil intenté contre les forces policières, il est ressorti que six menaces avaient été formulées contre Pauline Marois le jour même de la soirée électorale, et portées à l’attention de la SQ.

Quelles sont ces menaces ? Y a-t-il eu enquête et par qui ? À qui ont-elles été communiquées ?

On ne le sait pas encore, puisque les différents témoins de la SQ qui ont témoigné au procès n’ont pas été en mesure de le dire : ils ont témoigné ne pas s’en souvenir.

La semaine dernière, estimant ces informations nécessaires, le juge Philippe Bélanger de la Cour supérieure a renvoyé la SQ et ses avocats faire leurs recherches. Ils sont toutefois revenus devant le magistrat lundi les mains vides.

On ne peut retracer un document qui répond à toutes ces questions, a indiqué au juge l’un des avocats du Procureur général du Québec, Me Julien Bernard, au nom de la SQ. On doit parler à de nombreuses personnes, dont des anciens de la SQ qui sont maintenant retraités : ils doivent être retracés. Il dit toutefois avoir espoir de pouvoir répondre à ces questions d’ici 10 jours.

Il sera aussi nécessaire de « rafraîchir la mémoire » de plusieurs témoins, même ceux qui ont déjà témoigné, a-t-il ajouté, puisque cet attentat remonte à près de 10 ans.

Les avocats devront retourner en Cour le 9 mai avec le fruit de leurs efforts.

Il sera alors décidé du temps prévu pour présenter cette preuve et aussi les dates pour les plaidoiries des avocats.

Le juge devra ensuite décider si les forces policières ont commis une ou des fautes dans la création et la mise en œuvre de leur plan de sécurité des lieux.