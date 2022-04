Mise en demeure de 2 millions de dollars contre la DPJ pour le drame de Wendake

La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a été mise en demeure pour une somme de 2 millions de dollars par la mère d’Olivier et d’Alex, morts en octobre 2020, pour avoir failli à protéger les deux enfants.

Michaël Chicoine a été accusé de leur meurtre au second degré, commis à Wendake, dans la région de Québec. Son procès criminel débutera en septembre.

La mère des deux petites victimes, Émilie Arsenault, avait fait trois signalements à la DPJ qui n’avaient pas été retenus, peut-on lire dans la mise en demeure.

Environ huit mois après le troisième signalement, Olivier, cinq ans, et Alex, deux ans, sont morts tragiquement.

Cela ne serait pas arrivé si la DPJ (Centre jeunesse de Québec), qui relève du CIUSSS de la Capitale-Nationale, avait fait son travail « de façon diligente et bienveillante », est-il allégué dans la lettre envoyée vendredi.

Car au cours des deux années précédant la mort des garçons, « plusieurs facteurs de risque étaient présents et auraient dû être repérés par la DPJ » afin d’éviter ce drame.

On reproche aussi à la DPJ les délais de traitement des trois signalements impliquant les enfants Chicoine qui « ont largement dépassé les normes acceptables pour le service RTS (réception et traitement des signalements), lequel aurait dû agir avec célérité et de façon responsable dans les trois jours ouvrables suivant la réception desdits signalements face aux faits allégués. »

Le CIUSSS a l’obligation de s’assurer que les services soient offerts adéquatement et dans des délais opportuns à la population.

Le ministère de la Santé, qui est aussi visé par la mise en demeure, a pour responsabilité de bien encadrer le CIUSSS. D’ailleurs, le ministre délégué à la Santé et les Services sociaux, Lionel Carmant, était « bien au fait des nombreuses lacunes du système de la protection de l’enfant, notamment à la suite du drame de la fillette de Granby survenu en avril 2019 », est-il écrit.

Il était d’ailleurs du ressort du ministre Carmant de prendre toutes les mesures nécessaires de façon urgente, afin de protéger adéquatement les enfants visés par la Loi sur la protection de la jeunesse, lui reproche-t-on. Le ministère a failli à ses devoirs, écrit l’avocate de la mère, Me Valérie Assouline.

Elle lui reproche sa négligence grossière qui a coûté la vie à deux enfants, et causé une souffrance sans nom à sa cliente.

Ces fautes graves ne peuvent rester sans réparation, écrit-elle en exigeant comme dommages pour les torts causés la somme de 2 millions de dollars au CIUSSS (et donc à la DPJ) et au ministère de la Santé. Ces derniers ont 10 jours pour transmettre un chèque, sinon, l’avocate indique qu’elle intentera une action en justice.