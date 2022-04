La défense de sexomnie décortiquée par un psychiatre dans une cause de viol

Alcool ou « somnambulisme sexuel » ? Dans le cadre d’un procès criminel pour agression sexuelle, un psychiatre a été appelé à la barre jeudi pour décortiquer la défense de sexomnie invoquée par l’accusé, qui dit n’avoir aucun souvenir de ce qu’on lui reproche.

Yannick Giguère est accusé d’avoir agressé sexuellement une femme, dont l’identité est protégée par ordre de la Cour. Il a présenté, preuve d’expert à l’appui, une défense de sexomnie, rarement invoquée.

En droit criminel, pour obtenir une condamnation, la Couronne doit démontrer que l’accusé a posé le geste reproché et qu’il avait l’intention de le poser.

Mais si l’accusé n’avait pas conscience de ce qu’il faisait ? C’est là que peut entrer en jeu une défense de sexomnie.

Le psychiatre Pierre Gagné, qui compte près de 50 ans d’expérience, a été appelé à témoigner. Il a décrit la sexomnie comme « une activité sexuelle inconsciente durant le sommeil », qui ne laisse pas de souvenir. La mémoire n’enregistre rien parce qu’il n’y a « pas d’état de conscience », a-t-il expliqué.

Mardi, la plaignante a témoigné être allée dormir chez l’accusé après une soirée bien arrosée avec lui et une de ses amies en juillet 2018. L’homme de 45 ans a installé des tatamis dans le salon pour les deux femmes, mais lui a aussi offert l’option de partager son lit. Ce qu’elle a choisi, jugeant l’installation dans le salon trop à l’étroit et se sentant en confiance avec l’accusé chez qui elle avait déjà dormi et qui était « un bon ami ».

Sauf qu’elle s’est réveillée en pleine nuit, l’accusé au-dessus d’elle, qui se frottait dans son entrejambe, a-t-elle relaté au juge André Perreault de la Cour du Québec, qui préside le procès. Elle dit avoir figé. « J’ai eu peur de sa réaction, de ce qui allait se passer. » Elle relate avoir fermé les yeux. Aucun mot n’a été prononcé. Pas de baiser ni de caresses. Elle a entendu un bruit d’enveloppe qu’on déchire et a pensé à un condom. Puis l’homme l’a pénétrée, a-t-elle relaté. Elle a quitté l’appartement et est directement allée porter plainte au poste de police.

Ce que la plaignante a rapporté est « typique » d’une sexomnie, a dit le psychiatre au juge.

Il conclut dans un complément de rapport : « Ce genre de comportements en médecine qui se nomme sexomnie est une forme d’automatisme. Lors de l’épisode, Monsieur Giguère était donc, à mon avis, dans un état où il n’était pas conscient des gestes qu’il posait, agissant de façon automatique comme le font les somnambules. »

Le procureur de la Couronne, Me Bruno Ménard, s’est attaqué au rapport, faisant d’abord dire au psychiatre que pour son diagnostic, il n’avait pas eu d’autres sources que les dires du patient et de son ex-copine.

Puis, il a attaqué de front la consommation d’alcool de l’accusé. Il a dit au psychiatre avoir bu l’équivalent de trois pichets de sangria à lui seul ce soir-là.

L’intoxication volontaire, dont avec de l’alcool, n’est pas une défense valide à une accusation d’agression sexuelle.

Me Ménard a demandé à l’expert comment il pouvait conclure que l’absence de souvenir de l’accusé était due à la sexomnie et non pas à l’alcool.

« Pour la question de mémoire, c’est impossible de discerner l’un de l’autre, a-t-il convenu. Mais il a conclu à la sexomnie sur la base des faits qu’il a obtenus de l’accusé et de son ex-copine : celle-ci a rapporté qu’il y avait eu avec elle une dizaine d’épisodes d’actes sexuels en plein sommeil, sans consommation d’alcool.

Le Dr Gagné exclut que l’accusé ait simulé son état, car il vivait avec ce trouble du sommeil depuis des années. Il se serait méfié si cela s’était produit une seule fois.

Par contre, l’alcool peut déclencher, ou favoriser un événement de somnambulisme, a-t-il précisé.

Il reste à voir quels arguments les avocats vont présenter dans leurs plaidoiries, qui seront présentées à une date ultérieure.