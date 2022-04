La CDPDJ ferme des dossiers en discrimination à la suite de l’affaire Mike Ward c. Jérémy Gabriel

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse annonce qu’elle doit procéder à la fermeture de certains des dossiers en cours de traitement à cause d’un recentrage qu’elle croit nécessaire de son traitement des plaintes liées à la discrimination.

La Commission explique que sa décision a été prise après que la Cour suprême du Canada ait statué, en octobre dernier, que les propos tenus par l’humoriste Mike Ward au sujet de Jérémy Gabriel lors d’un spectacle il y a quelques années ne répondaient pas au critère de discrimination invoqué. Le jugement a fait valoir que l’on ne pouvait invoquer la discrimination au sens de la Charte des droits et libertés pour obtenir réparation dans un dossier de diffamation.

Dans un communiqué publié mardi, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), qui avait accueilli la plainte de Jérémy Gabriel et de sa mère contre l’humoriste québécois, explique que les principes établis par le plus haut tribunal dans l’arrêt Ward recadrent sa compétence dans les dossiers où la discrimination alléguée se fonde exclusivement sur les articles 4 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne.

La CDPDJ ajoute que l’application de ce cadre juridique révisé se répercute sur des dossiers qui étaient en cours ou en attente de traitement, ainsi que sur ceux qui pourront dorénavant être traités par la Commission. Désormais, pour faire l’objet d’une plainte à la Commission, les propos ciblant un motif de discrimination doivent également mener à un traitement discriminatoire dans l’exercice d’un des droits énoncés à d’autres articles de la Charte.

La Commission assure que les propos ciblant des motifs de discrimination, tel le handicap dans le cas de Jérémy Gabriel, demeurent à ses yeux inacceptables dans une société inclusive et ouverte.

La CDPDJ ne spécifie pas le nombre de dossiers en cours ou en attente de traitement qui seront fermés, assurant néanmoins qu’elle communique avec les personnes dont les dossiers sont concernés.

Le président de la Commission, Philippe-André Tessier, signale que depuis sa création, elle ajuste son approche en fonction de l’évolution des cadres juridiques, et que la récente décision de la Cour suprême s’inscrit dans ce contexte évolutif.

Après avoir essuyé un revers en Cour suprême, Jérémy Gabriel et sa mère ont tous deux déposé des poursuites distinctes contre Mike Ward, représentant un montant total de 372 600 $. L’avocat de Mike Ward, Julius Grey, a qualifié ces poursuites d’abus de procédures.