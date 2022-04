Pat King, un organisateur du « convoi de la liberté », fera face à deux nouvelles accusations

Pat King, l’un des organisateurs du « convoi de la liberté », fera face à deux nouvelles accusations.

M. King fait déjà face à plusieurs chefs d’accusation liés à son implication dans les manifestations à Ottawa, notamment méfait, intimidation, entrave au travail des policiers et désobéissance à une ordonnance du tribunal.

La Couronne a annoncé jeudi matin que M. King serait aussi accusé de parjure et d’entrave à la justice. Ces accusations devaient être formellement déposées en après-midi.

On a appris par ailleurs, jeudi matin, que l’ordinateur de son avocat avait été piraté, ce qui explique l’interruption soudaine, mercredi, de son audience de révision de sa détention préventive, en Cour supérieure à Ottawa.

Une ordonnance de non-publication empêchait les médias d’évoquer le piratage mercredi, mais le juge Graeme Mew a levé son ordonnance jeudi matin, après avoir entendu les arguments d’un avocat représentant plusieurs entreprises de presse.

Le reste de la preuve et des témoignages présentés au tribunal mercredi ne peut toujours pas être divulgué.

Une voix robotique

L’avocat de M. King, David Goodman, participait mercredi à l’audience par visioconférence lorsqu’une voix robotique féminine a commencé à parler depuis son ordinateur. La voix l’avertissait de ne pas éteindre ou redémarrer son ordinateur car son adresse IP avait été consultée.

La Couronne a indiqué plus tard que les fichiers des clients de Me Goodman semblaient avoir été compromis, mais jeudi matin, l’avocat a indiqué à la Cour que rien n’avait été corrompu. On ignore si cette cyberattaque était liée à l’affaire King.

La prochaine audience pour revoir l’ordonnance de détention aura lieu à une date ultérieure.

Les avocats de M. King demandent à la Cour supérieure de l’Ontario de revoir la décision, rendue le 25 février, de maintenir l’accusé en détention jusqu’à la tenue de son procès. La Cour avait commencé à entendre mercredi matin les arguments des parties, à Ottawa.

Pat King était un acteur clé de la manifestation des camionneurs contre les mesures sanitaires et contre le gouvernement fédéral. Les manifestants avaient envahi le cœur d’Ottawa à la fin du mois de janvier, bloquant des rues pendant trois semaines et faisant résonner leurs klaxons à toute heure du jour et de la nuit.