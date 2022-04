Le procès de l’auteur de la tuerie du Vieux-Québec suspendu par la COVID-19

Le procès de l’auteur de la tuerie dans le Vieux-Québec a été suspendu mercredi après qu’un deuxième membre du jury a contracté la COVID-19.

Une première jurée avait été exclue du tribunal mardi matin, ce qui avait amené le juge Richard Grenier à demander que tous les membres du jury subissent un test de dépistage.

Le magistrat avait pourtant pris des précautions afin d’éviter que la virus perturbe le procès en ne sélectionnant que des jurés adéquatement vaccinés. Les travaux sont suspendus jusqu’à mardi prochain. Le jury doit au minimum compter dix membres pour que le procès puisse se poursuivre.

L’homme de 26 ans fait face à deux accusations de meurtre au premier degré et à cinq accusations de tentatives de meurtre. Deux personnes — Suzanne Clermont et François Duchesne — ont péri de sa main, et cinq autres ont été grièvement blessées.