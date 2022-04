Vers plus de services juridiques gratuits ou à coût modique

Un projet de loi déposé mardi à l’Assemblée nationale vise à accroître l’offre de services juridiques pour les moins bien nantis : s’il est adopté, des avocats et des notaires œuvrant au sein d’organismes sans but lucratif, comme des cliniques juridiques, pourront leur donner un bon coup de pouce.

Il n’est actuellement pas possible pour ces professionnels du droit à l’emploi d’organismes sans but lucratif de donner des avis juridiques et de représenter des personnes vulnérables devant les tribunaux.

La distinction peut paraître technique, mais elle a de réels impacts. Selon la loi, seuls les avocats et les notaires qui travaillent en solo ou au sein de société par actions ou en nom collectif peuvent accomplir certaines tâches, ce qui excluait les professionnels à l’emploi des organismes communautaires.

Ces derniers pouvaient donner de l’information juridique, mais pas d’avis juridique. En d’autres termes, ils pouvaient expliquer le fonctionnement des lois, par exemple, en détaillant à un locataire d’un logement ses droits, mais ne pouvaient pas lui remettre un avis juridique personnalisé, qui dirait par exemple, « selon votre situation spécifique, vous avez de bonnes chances d’avoir gain de cause devant la Régie du logement ». Et les avocats œuvrant dans ces organismes sans but lucratif ne pouvaient pas aller en cour pour représenter ceux qui en avaient besoin.

Le Barreau pousse depuis des années pour que la loi soit changée, et permette ainsi un meilleur accès à la justice, a confié en entrevue la bâtonnière du Québec, Me Catherine Claveau. « C’était un peu une incongruité », juge-t-elle. Elle a finalement trouvé l’oreille attentive du ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette.

Celui-ci a déposé le projet de loi 34 mardi après-midi à l’Assemblée nationale.

L’une des conditions du projet de loi est que ces services juridiques doivent être rendus gratuitement ou à prix modique, a précisé Me Claveau : il ne faut pas que ce soit au même tarif que celui facturé dans un cabinet privé.

Cela permettra d’aider une clientèle qui n’est pas admissible à l’aide juridique, sans toutefois avoir les moyens de retenir les services d’un avocat au privé.

Pour la bâtonnière, le projet de loi est important, car il permet de soutenir la mission du Barreau, qui est la protection du public. Or, dit-elle, le public est protégé s’il est adéquatement conseillé, ce que le projet 34 cherche à offrir. Elle a bon espoir qu’il soit adopté d’ici la fin de la session parlementaire.

Des cliniques juridiques et des organismes tels que Juripop soutiennent le projet de loi. La Clinique juridique itinérante le qualifie même d’avant-gardiste. « Pour les personnes vulnérables et démunies, l’accès à la justice est un enjeu d’une grande complexité », a déclaré par communiqué son fondateur et directeur général, Donald Tremblay, qui juge qu’il va améliorer de façon significative l’accès à la justice au Québec.