Le leader d’Atalante est trouvé coupable d’entrée par effraction dans les bureaux de VICE en 2018

La Cour d’appel vient de casser les verdicts d’acquittement rendus en 2020 en faveur de Raphaël Lévesque, le leader d’Atalante, qui avait fait irruption dans les bureaux de VICE pour y tenir une satire de remise de prix.

Le 23 mai 2018, Raphaël Lévesque, muni d’un bouquet de fleurs, se présente seul aux portes de VICE Médias Québec.

Voyant ce visiteur aux airs bienveillants, une employée déverrouille électroniquement la porte d’entrée. Six ou sept de ses acolytes, jusque-là dissimulés, font alors irruption dans les locaux du populaire média.

Sauf pour Raphaël Lévesque qui arbore des lunettes fumées, tous les autres portent des masques et un chandail à l’effigie du mouvement Atalante, qui se décrit comme un groupe révolutionnaire, nationaliste et indépendantiste, est-il résumé dans le jugement de la Cour d’appel dévoilé mardi.

Sur fonds de musique du jeu télévisé américain « The Price is Right », ils lancent des nez de clown et des feuillets dans les locaux, sous les yeux médusés des employés.

Puis, Lévesque remet au journaliste Simon Coutu un trophée satirique — pour un article qu’il a écrit sur le groupe 5 jours plus tôt — sur lequel il est écrit « Média Poubelle 2018 » et lui lance : « un gros merci de la part des victimes de la guerre que vous êtes en train d’essayer de partir ».

Pour ces « 75 secondes de désordre », il a été accusé de 4 infractions criminelles, mais au terme de son procès, il a été acquitté par la juge Joëlle Roy de la Cour du Québec sur toute la ligne.

La Couronne a porté ces verdicts en appel.

La Cour d’appel est en désaccord avec la juge Roy sur plusieurs aspects, dont ceux-ci.

D’abord, une introduction par effraction ne s’excuse pas parce qu’elle s’est déroulée « pacifiquement » : qu’il n’y ait eu aucun cri ni menace ne change rien à la commission de l’Infraction, écrit la Cour d’appel. De plus, l’exercice de la liberté d’expression ne permet pas non plus de s’introduire dans un lieu privé.

Quant au méfait, tous ses ingrédients sont ici réunis, juge la Cour. L’irruption soudaine et bruyante du groupe a empêché les employés de jouir pleinement de leur lieu de travail, la musique et les tracts qui ont été lancés un peu partout les ont empêchés de travailler.

Bref, Raphaël Lévesque a bel et bien « interrompu, empêché ou gêné la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien », ce qui est l’une des définitions du crime de « méfait ».

La Cour d’appel tranche que les deux crimes ont été commis, soit le méfait et l’entrée par effraction, mais comme ils l’ont été dans la même « transaction criminelle » et le « même continuum de temps » et que la loi empêche les condamnations multiples pour le même acte, elle ordonne l’arrêt des procédures pour l’accusation de méfait.

Il reste donc l’entrée par infraction. La Cour renvoie ainsi le dossier devant la Cour du Québec qui décidera de la peine à imposer à Raphaël Lévesque.