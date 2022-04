Des résidents interpellent la Cour supérieure pour conserver leur RPA

Une cinquantaine de résidents interpellent la Cour supérieure pour tenter d’empêcher le propriétaire de la résidence privée pour aînés (RPA) Mont-Carmel de convertir celle-ci en un complexe de logements locatifs où moins de services seront offerts pour un loyer plus élevé.

La demande introductive d’instance, dont Le Devoir a obtenu copie, est menée par Nicole Jetté, qui demeure depuis 11 ans dans la RPA du boulevard René-Lévesque, au centre-ville de Montréal. La dame agit au nom de 52 autres résidents de l’établissement, dont la grande majorité a plus de 75 ans.

Le 31 janvier dernier, le quotidien des quelque 200 résidents de l’établissement a été chamboulé lorsqu’ils ont appris dans un avis d’éviction que le nouveau propriétaire entend changer l’affectation de celui-ci pour en faire un complexe de logements locatifs où les services de base de la RPA – comme la présence d’une infirmière, de boutons d’alerte dans les chambres et d’une réceptionniste – ne seront plus offerts. Les résidents, qui deviendront des locataires au terme de la conversion de l’immeuble, cet été, se verront aussi imposer une augmentation de leur loyer de 3 %.

Ils n’entendent toutefois pas se laisser faire, d’autant plus que le nouveau propriétaire du bâtiment depuis décembre dernier, une compagnie à numéro derrière laquelle se trouve l’acheteur Henry Zavriyev, s’était engagé dans l’acte de vente notarié à « respecter l’exploitation de l’immeuble » à titre de RPA.

Après avoir acheminé à la fin février de multiples demandes en opposition au changement d’affectation de la RPA, qui feront l’objet d’audiences en mai, les résidents sont passés à la prochaine étape mardi en déposant une demande d’injonction interlocutoire et permanente devant la Cour supérieure. Une décision prise en raison du fait que la mention de maintien de la vocation du bâtiment comme RPA est inscrite dans l’acte de vente et non pas sur le bail des locataires, sur lequel le Tribunal administratif du logement a une compétence exclusive.

Dans leur requête, pour laquelle ils ont eu recours aux services des avocats spécialisés en droit du logement Manuel Johnson et Julien Delangie, les résidents demandent au tribunal d’ordonner au nouveau propriétaire de « cesser immédiatement » les travaux visant à convertir cet immeuble en complexe locatif et à « prendre les mesures nécessaires pour maintenir les services dispensés par la résidence privée pour aînés Mont-Carmel » ainsi que la certification de RPA du bâtiment.

Plus de détails suivront.