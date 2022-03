Et la réhabilitation? demande la Cour suprême devant le cas d’Alexandre Bissonnette

Avec des peines de prison de 50, 100 ou 150 ans, où est la possibilité de réhabilitation du délinquant ? a demandé le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner. Le haut tribunal se penche jeudi matin sur le cas d’Alexandre Bissonnette, qui a tué six hommes à la mosquée de Québec en 2017.

Dans certains cas, la réhabilitation doit passer au second plan, et l’on doit imposer une peine qui reflète la gravité du crime commis, a rétorqué Me François Godin pour le Procureur général du Québec.

Il a rappelé l’horreur du 29 janvier 2017 : Alexandre Bissonnette a abattu six fidèles qui se trouvaient dans la grande mosquée de Québec, dont trois « par exécution sommaire ». Il a fait 40 tentatives de meurtres, dont quatre sur des enfants. Il s’agissait d’un crime motivé par la haine, et planifié de longue date, a détaillé l’avocat. Le tireur a été condamné à la prison à vie.

Le juge Wagner l’a interrompu. Oui, c’est un crime horrible, fondé l’islamophobie, qui va laisser des cicatrices pour longtemps. Mais la question est : avec des peines aussi longues, que fait-on de la réhabilitation, une des valeurs fondamentales de notre système de justice ?

Confiance dans le système

Si les peines ne sont pas assez dures, le public perdra justement confiance envers le système de justice, a indiqué Me Godin.

Il est devant la Cour pour défendre l’article du Code criminel qui permet depuis 2011, en cas de meurtres multiples, d’avoir des peines de prison ferme beaucoup plus longues.

Le meurtre au premier degré entraîne une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Mais en 2011, le gouvernement Harper a fait ajouter au Code criminel une disposition qui permet d’additionner ces périodes de 25 ans d’inadmissibilité à une libération conditionnelle — une période par meurtre. Vu les six meurtres qu’il a commis, la peine de prison ferme d’Alexandre Bissonnette pouvait atteindre 150 ans.

En première instance, le juge l’a condamné à 40 ans de prison ferme. La Cour d’appel a ramené cette période sans possibilité de libération conditionnelle à 25 ans et a invalidé l’article 745.51 du Code criminel, qui permet le cumul.

C’est la constitutionnalité de cette disposition qui est débattue devant la Cour suprême.

Si les gouvernements du Québec et du Canada plaident qu’elle est valide, de nombreux groupes et associations feront valoir que de telles peines violent la Charte canadienne des droits et libertés, qui interdit les « peines cruelles et inusitées ».

Le débat se poursuit jeudi matin devant le plus haut tribunal du pays.