Steeve «L’Artiss» Charland retrouve la liberté sous caution

L’une des figures de proue québécoise du Convoi de la liberté, Steeve « L’Artiss » Charland, a retrouvé sa liberté lundi dans l’attente de son procès, après avoir passé plus de trois semaines derrière les barreaux en Ontario.

Dans une audience toute en français au palais de justice d’Ottawa, la juge de paix Jocelyne St-Jean a accepté de faire sortir de prison l’homme de 48 ans pour la suite de son procès pour des accusations de méfait et d’avoir conseillé de commettre un méfait, moyennant un total de 27 000 dollars de caution qu’il partage avec deux garants.

De plus, l’influenceur opposé aux mesures sanitaires n’aura plus le droit de se connecter sur ses réseaux sociaux, ni faire la promotion toute activité en lien avec sa cause des deux dernières années. Il n’aura plus le droit de se rendre à Ottawa près du Parlement, ni de communiquer avec l’organisatrice principale du Convoi de la liberté, Tamara Lich, parmi d’autres figures anglophones du mouvement.

Steeve Charland est principalement connu pour diriger un groupe appelé Les Farfadaas. Le résident de l’Outaouais est une figure bien connue du mouvement antimasque au Québec, ainsi qu’un ex-dirigeant du groupe identitaire La Meute. Il a défrayé les manchettes cet hiver pour avoir organisé son propre convoi de camionneur vers Ottawa, avant d’ériger son propre camp de base à Gatineau, près de la frontière ontarienne.

Les membres de son groupe étaient très visibles durant l’occupation des rues d’Ottawa, durant les trois premières semaines de février. L’un de ses proches faisait la liaison avec l’organisation formelle du convoi, selon les détails partagés au Devoir par la « capitaine » québécoise du Convoi de la liberté.

M. Charland a été arrêté en Ontario le 26 février, moment où plusieurs occupants délogés d’Ottawa souhaitaient poursuivre leur mouvement pour forcer le gouvernement fédéral à modifier sa gestion de la pandémie de COVID-19. Il était détenu depuis. Son audience de remise en liberté a connu plusieurs faux départs, avant d’être visée par une ordonnance de non-publication empêchant Le Devoir de publier des éléments clés de la preuve déposée contre lui.