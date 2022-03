Un ex-policier coupable de harcèlement envers le journaliste Yves Poirier de TVA

L’ex-policier Maxime Ouimet, qui se fait appeler le « policier du peuple », a plaidé coupable lundi à un chef d’accusation de « communications harcelantes » envers le journaliste de TVA Yves Poirier.

« Les journalistes font un travail essentiel dans la société et ils ont le droit de le faire sans craindre d’être importunés ou harcelés par qui que ce soit qui n’est pas d’accord avec ce qu’ils écrivent », a rappelé la juge Marie-Josée Di Lallo, en rendant sa décision sur la peine à être imposée à l’homme de 36 ans, au palais de justice de Montréal.

Maxime Ouimet, connu pour son opposition aux mesures sanitaires, avait été accusé pour des faits remontant au 27 novembre 2020, lorsqu’il a donné sur sa page Facebook les numéros de cellulaire du journaliste Yves Poirier ainsi que celui du journaliste de La Presse, Tristan Péloquin.

Le journaliste de TVA avait rencontré M. Ouimet en octobre 2020 pour un reportage et lui avait laissé son numéro de cellulaire. Mais ce dernier était mécontent du contenu du reportage effectué, a relaté l’avocate de la poursuite, Me Delphine Mauger.

Sans casier judiciaire

Après, dans un message Facebook, l’accusé écrivait alors ceci : « Plusieurs personnes me donnent de super bons scoops et aimeraient partager les infos à des journalistes, mais ils ne savent pas comment les rejoindre. J’ai beaucoup de contacts et ça me ferait plaisir de vous les partager si cela peut vous aider ».

Résultat : Yves Poirier a reçu une trentaine d’appels en deux jours, avant de cesser de répondre à son téléphone. Des messages d’insultes et de provocation se sont alors accumulés sur sa boîte vocale.

Maxime Ouimet a reconnu les faits.

Quant au chef d’accusation de communications harcelantes à l’égard de M. Péloquin, il est tombé lundi matin.

Et pour ce qu’il a fait à M. Poirier, l’ex-policier de Laval s’en tire sans casier judiciaire.

Il a reçu une absolution conditionnelle, assortie d’une probation d’un an, lors de laquelle il ne peut communiquer avec les deux journalistes ni faire référence à eux sur les réseaux sociaux.

Il s’agissait là d’une recommandation commune des deux avocates de la poursuite et de la défense.

Avant même l’audition de ce lundi, M. Ouimet avait aussi fait un don de 3000 $ à la Fondation Marie-Vincent, qui aide les enfants victimes de violence, une demande de M. Poirier qui souhaitait que l’argent serve aux femmes et aux enfants, a expliqué Me Mauger. La juge en a tenu compte, ainsi que du fait que l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires.